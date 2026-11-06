Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Средняя Волга

Патриотизму оформили постоянную прописку

Что дает Волгоградской области закрепление за ней финалов «Зарницы 2.0»
Волгоградская область определена президентом России Владимиром Путиным как постоянное место проведения финалов Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Три года подряд принимая финалы на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», регион увеличил охват патриотического кластера на порядок: если в 2024 году программы центра посещали представители семи субъектов, то в 2025-м — более 30 тыс. человек из 89 регионов. Мероприятия патриотической направленности ежегодно собирают здесь около 500 тыс. детей и молодежи, а с 2027 года область приступит к формированию собственной сети молодежных центров. «Ъ» подвел промежуточные итоги региональной молодежной политики.
Волгоград может стать «Юнармейской столицей»

Волгоград может стать «Юнармейской столицей»

Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Постоянная дислокация
О том, что президент согласовал проведение финалов «Зарницы 2.0» «в постоянном месте — на территории Волгоградской области», губернатор Андрей Бочаров сообщил в новом помещении волгоградского Поста № 1. По словам главы региона, решение принято с учетом роли «нашей сталинградской земли в патриотическом воспитании» и активной работы ветеранского сообщества и молодежи. «Для нас это является признанием роли Волгоградской области в общей системе патриотической подготовки страны, появляются новые дополнительные возможности для развития молодежного и детского движения,— сказал господин Бочаров.— Уровень организации патриотической работы у нас высокий, но есть куда совершенствоваться — останавливаться нельзя».
Финалы игры, которую организуют «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобороны, регион принимает третий сезон подряд. В 2026 году «Зарница 2.0» объединила более 800 тыс. участников из 89 регионов; в волгоградском финале старшей возрастной категории (14–17 лет) состязались 900 человек из России, Абхазии и Южной Осетии, а в военно-тактической игре армия «Амур» одержала верх над «Камой». На финале присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, осмотревший вместе с губернатором новые объекты площадок. Региональный отбор прошел в мае 2026 года в «Авангарде»: 78 команд и более 1,1 тыс. участников, путевки в окружной этап завоевали волгоградский «Максимум-54» и «Ветер25» из Ленинска. Сборная области «ЮнZвод» в национальном финале заняла второе место в старшей категории.
В начале 2025 года в «Авангарде» возвели физкультурно-оздоровительный комплекс и четыре модульных жилых корпуса, в течение года завершили многофункциональный центр «Форум» на 1 тыс. мест, два учебных корпуса, столовую на 400 мест и склад. Продолжается строительство крытого бассейна на 25 м с шестью дорожками, закрытого тира, учебного центра и заглубленного командного пункта полка, рассчитанного примерно на 150 человек. На территории смонтирован тренировочный участок трубопровода — копия объекта, через который российские военнослужащие в ходе СВО прошли в тыл противника. "Считаем, что обучение, подготовка должны происходить не на бутафорских сооружениях, а в максимально реалистичной обстановке«,— пояснял господин Бочаров. В перспективных планах — тактическое поле войскового образца, полигон для беспилотников, киберполигон, музей трофейной техники, трасса «Гонка героев» и учебно-производственный комплекс: пятилетняя программа предполагает создание круглогодичного центра. "Объем финансовых средств будет обеспечен на достаточном уровне«,— пообещал губернатор на выездном совещании в декабре 2025 года.
Второй объект патриотического кластера — Пост № 1 у Вечного огня — в апреле отметил 60-летие; за это время школу патриотизма при нем прошли более 251 тыс. юных жителей региона. К юбилею пост переехал в капитально отремонтированное помещение свыше 700 кв. м в здании бывшего театра кукол на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев: оборудованы Знаменный зал и музей «Патриоты Отечества», реализуются восемь общеразвивающих программ. Площадки кластера используются и под события федерального и международного масштаба: в апреле 2025 года «Авангард» принял международный патриотический форум «Родина Победы!», осенью — финал «Зарницы 2.0» и Всероссийский слет поисковых отрядов.
Центры притяжения
Гражданский контур молодежной политики выстраивается вокруг Совета по реализации молодежной политики, созданного в октябре 2025 года и возглавленного лично губернатором. В сентябре 2026-го на встрече с активом в центре креативных индустрий «Волга» Андрей Бочаров анонсировал создание единого координирующего центра молодежного движения, а с 2027 года — формирование сети молодежных центров, включая межмуниципальные; инициативы молодых уже заложены в бюджеты 2026 и 2027 годов, а приоритеты, сроки и финансирование предстоит определить до конца текущего года. В активе региона — первый в России межрегиональный молодежный центр урбанизма «Поволжье» (открыт в январе 2025 года) и технопарк «Сталинград» площадью 16 тыс. кв. м, заработавший в сентябре 2026-го в статусе филиала «Сколково»; второй филиал — на 36 тыс. кв. м — планируется в пойме Царицы. На нижней террасе Центральной набережной при поддержке Фонда Мельниченко созданы скейт-парк и памп-трек, а реконструированный ТЮЗ стал центром координации школьных и студенческих театров.
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре, позиционируемый как главное молодежное событие юга России, в 2025 году собрал 540 тыс. участников и гостей: 138 команд (1 527 участников) соревновались в 14 направлениях — впервые появились площадка управления беспилотниками и программа для иностранных участников; призовой фонд превысил 5 млн руб., победителями стали 83 команды. Пятый фестиваль перенесен на 2027 год, однако его деловая повестка, по заверению господина Бочарова, «будет реализована в полном объеме». В проработке — новые инициативы актива: сквер имени Зинаиды Ермольевой, возобновление речных трамвайчиков в южную часть Волгограда, спуски от ЦПКиО к Волге и фестиваль граффити.
Цена вопроса
Расходы областного бюджета на 2026 год октябрьскими поправками увеличены на 5,2 млрд руб.— до 195,4 млрд руб.; крупнейшая статья — образование (более 40 млрд руб.), получившее в поправках еще 734,2 млн руб., включая 445 млн руб. на новую школу в микрорайоне «Родниковая долина». Часть проектов привлекает федеральные средства. В 2025 году волгоградские вузы получили более 38 млн руб. по конкурсам «Росмолодежь.Гранты»; в сентябре 2026-го активисты выиграли свыше 4 млн руб. восемью проектами на площадках всероссийских форумов — от 328 тыс. руб. («Краса Волги и Дона») до 928 тыс. руб. («Всероссийский студенческий марафон-2027»). Регион включен в нацпроект «Молодежь и дети» (2025–2030 годы, совокупные расходы — порядка 469,3 млрд руб.) и программу «Регион для молодых», по которой субъекты в 2027 году смогут отремонтировать около 100 молодежных пространств и обучить порядка 4 тыс. специалистов.
Столичная битва
Заявкой на всероссийское лидерство стало участие региона в конкурсе «Юнармейская столица», который проводит «Юнармия» при поддержке Минобороны. Волгоградская область выиграла первый тур народного голосования, получив 32 879 голосов юнармейцев и наставников ЮФО и возглавив список субъектов (всего в первом туре по стране проголосовали более 150 тыс. человек). Финальный этап продлится с 1 по 25 ноября: подсчет голосов начинается с нуля, а к народному голосованию добавится комплексная экспертная оценка — инфраструктура, опыт проведения мероприятий, кадровый потенциал, образовательные программы и готовность площадки принимать делегации со всей России. Победитель получит соответствующий статус на календарный год, право проведения ключевых событий движения, методическую и ресурсную поддержку, а также доступ к федеральным проектам. В случае успеха Волгоградская область подойдет к сезону-2027 с двумя всероссийскими статусами одновременно — постоянной площадки финала «Зарницы 2.0» и «Юнармейской столицы».
Никита Маркелов