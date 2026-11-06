Патриотизму оформили постоянную прописку
Что дает Волгоградской области закрепление за ней финалов «Зарницы 2.0»
Волгоградская область определена президентом России Владимиром Путиным как постоянное место проведения финалов Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Три года подряд принимая финалы на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», регион увеличил охват патриотического кластера на порядок: если в 2024 году программы центра посещали представители семи субъектов, то в 2025-м — более 30 тыс. человек из 89 регионов. Мероприятия патриотической направленности ежегодно собирают здесь около 500 тыс. детей и молодежи, а с 2027 года область приступит к формированию собственной сети молодежных центров. «Ъ» подвел промежуточные итоги региональной молодежной политики.
Постоянная дислокация
О том, что президент согласовал проведение финалов «Зарницы 2.0» «в постоянном месте — на территории Волгоградской области», губернатор Андрей Бочаров сообщил в новом помещении волгоградского Поста № 1. По словам главы региона, решение принято с учетом роли «нашей сталинградской земли в патриотическом воспитании» и активной работы ветеранского сообщества и молодежи. «Для нас это является признанием роли Волгоградской области в общей системе патриотической подготовки страны, появляются новые дополнительные возможности для развития молодежного и детского движения,— сказал господин Бочаров.— Уровень организации патриотической работы у нас высокий, но есть куда совершенствоваться — останавливаться нельзя».
Финалы игры, которую организуют «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобороны, регион принимает третий сезон подряд. В 2026 году «Зарница 2.0» объединила более 800 тыс. участников из 89 регионов; в волгоградском финале старшей возрастной категории (14–17 лет) состязались 900 человек из России, Абхазии и Южной Осетии, а в военно-тактической игре армия «Амур» одержала верх над «Камой». На финале присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, осмотревший вместе с губернатором новые объекты площадок. Региональный отбор прошел в мае 2026 года в «Авангарде»: 78 команд и более 1,1 тыс. участников, путевки в окружной этап завоевали волгоградский «Максимум-54» и «Ветер25» из Ленинска. Сборная области «ЮнZвод» в национальном финале заняла второе место в старшей категории.
В начале 2025 года в «Авангарде» возвели физкультурно-оздоровительный комплекс и четыре модульных жилых корпуса, в течение года завершили многофункциональный центр «Форум» на 1 тыс. мест, два учебных корпуса, столовую на 400 мест и склад. Продолжается строительство крытого бассейна на 25 м с шестью дорожками, закрытого тира, учебного центра и заглубленного командного пункта полка, рассчитанного примерно на 150 человек. На территории смонтирован тренировочный участок трубопровода — копия объекта, через который российские военнослужащие в ходе СВО прошли в тыл противника. "Считаем, что обучение, подготовка должны происходить не на бутафорских сооружениях, а в максимально реалистичной обстановке«,— пояснял господин Бочаров. В перспективных планах — тактическое поле войскового образца, полигон для беспилотников, киберполигон, музей трофейной техники, трасса «Гонка героев» и учебно-производственный комплекс: пятилетняя программа предполагает создание круглогодичного центра. "Объем финансовых средств будет обеспечен на достаточном уровне«,— пообещал губернатор на выездном совещании в декабре 2025 года.
Второй объект патриотического кластера — Пост № 1 у Вечного огня — в апреле отметил 60-летие; за это время школу патриотизма при нем прошли более 251 тыс. юных жителей региона. К юбилею пост переехал в капитально отремонтированное помещение свыше 700 кв. м в здании бывшего театра кукол на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев: оборудованы Знаменный зал и музей «Патриоты Отечества», реализуются восемь общеразвивающих программ. Площадки кластера используются и под события федерального и международного масштаба: в апреле 2025 года «Авангард» принял международный патриотический форум «Родина Победы!», осенью — финал «Зарницы 2.0» и Всероссийский слет поисковых отрядов.
Центры притяжения
Гражданский контур молодежной политики выстраивается вокруг Совета по реализации молодежной политики, созданного в октябре 2025 года и возглавленного лично губернатором. В сентябре 2026-го на встрече с активом в центре креативных индустрий «Волга» Андрей Бочаров анонсировал создание единого координирующего центра молодежного движения, а с 2027 года — формирование сети молодежных центров, включая межмуниципальные; инициативы молодых уже заложены в бюджеты 2026 и 2027 годов, а приоритеты, сроки и финансирование предстоит определить до конца текущего года. В активе региона — первый в России межрегиональный молодежный центр урбанизма «Поволжье» (открыт в январе 2025 года) и технопарк «Сталинград» площадью 16 тыс. кв. м, заработавший в сентябре 2026-го в статусе филиала «Сколково»; второй филиал — на 36 тыс. кв. м — планируется в пойме Царицы. На нижней террасе Центральной набережной при поддержке Фонда Мельниченко созданы скейт-парк и памп-трек, а реконструированный ТЮЗ стал центром координации школьных и студенческих театров.
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре, позиционируемый как главное молодежное событие юга России, в 2025 году собрал 540 тыс. участников и гостей: 138 команд (1 527 участников) соревновались в 14 направлениях — впервые появились площадка управления беспилотниками и программа для иностранных участников; призовой фонд превысил 5 млн руб., победителями стали 83 команды. Пятый фестиваль перенесен на 2027 год, однако его деловая повестка, по заверению господина Бочарова, «будет реализована в полном объеме». В проработке — новые инициативы актива: сквер имени Зинаиды Ермольевой, возобновление речных трамвайчиков в южную часть Волгограда, спуски от ЦПКиО к Волге и фестиваль граффити.
Цена вопроса
Расходы областного бюджета на 2026 год октябрьскими поправками увеличены на 5,2 млрд руб.— до 195,4 млрд руб.; крупнейшая статья — образование (более 40 млрд руб.), получившее в поправках еще 734,2 млн руб., включая 445 млн руб. на новую школу в микрорайоне «Родниковая долина». Часть проектов привлекает федеральные средства. В 2025 году волгоградские вузы получили более 38 млн руб. по конкурсам «Росмолодежь.Гранты»; в сентябре 2026-го активисты выиграли свыше 4 млн руб. восемью проектами на площадках всероссийских форумов — от 328 тыс. руб. («Краса Волги и Дона») до 928 тыс. руб. («Всероссийский студенческий марафон-2027»). Регион включен в нацпроект «Молодежь и дети» (2025–2030 годы, совокупные расходы — порядка 469,3 млрд руб.) и программу «Регион для молодых», по которой субъекты в 2027 году смогут отремонтировать около 100 молодежных пространств и обучить порядка 4 тыс. специалистов.
Столичная битва
Заявкой на всероссийское лидерство стало участие региона в конкурсе «Юнармейская столица», который проводит «Юнармия» при поддержке Минобороны. Волгоградская область выиграла первый тур народного голосования, получив 32 879 голосов юнармейцев и наставников ЮФО и возглавив список субъектов (всего в первом туре по стране проголосовали более 150 тыс. человек). Финальный этап продлится с 1 по 25 ноября: подсчет голосов начинается с нуля, а к народному голосованию добавится комплексная экспертная оценка — инфраструктура, опыт проведения мероприятий, кадровый потенциал, образовательные программы и готовность площадки принимать делегации со всей России. Победитель получит соответствующий статус на календарный год, право проведения ключевых событий движения, методическую и ресурсную поддержку, а также доступ к федеральным проектам. В случае успеха Волгоградская область подойдет к сезону-2027 с двумя всероссийскими статусами одновременно — постоянной площадки финала «Зарницы 2.0» и «Юнармейской столицы».