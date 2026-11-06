Патриотизму оформили постоянную прописку

Гражданский контур молодежной политики выстраивается вокруг Совета по реализации молодежной политики, созданного в октябре 2025 года и возглавленного лично губернатором. В сентябре 2026-го на встрече с активом в центре креативных индустрий «Волга» Андрей Бочаров анонсировал создание единого координирующего центра молодежного движения, а с 2027 года — формирование сети молодежных центров, включая межмуниципальные; инициативы молодых уже заложены в бюджеты 2026 и 2027 годов, а приоритеты, сроки и финансирование предстоит определить до конца текущего года. В активе региона — первый в России межрегиональный молодежный центр урбанизма «Поволжье» (открыт в январе 2025 года) и технопарк «Сталинград» площадью 16 тыс. кв. м, заработавший в сентябре 2026-го в статусе филиала «Сколково»; второй филиал — на 36 тыс. кв. м — планируется в пойме Царицы. На нижней террасе Центральной набережной при поддержке Фонда Мельниченко созданы скейт-парк и памп-трек, а реконструированный ТЮЗ стал центром координации школьных и студенческих театров.