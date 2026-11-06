Убийства четырех человек в Ярославской области раскрыли спустя 30 лет
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завершило расследование уголовного дела об убийствах пяти человек, совершенных в 1995 году в Ярославской и Самарской областях. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России.
Обвинение предъявлено заочно 58-летнему иностранному гражданину Георгию Куценко. По версии следствия, в начале августа 1995 года в поселке Волга Некоузского района он убил хозяина дома, который предоставил ему жилье. Затем в деревне Яскино того же района мужчина зарезал женщину, ее сына и еще одного находившегося в доме человека.
В сентябре 1995 года, по данным следствия, обвиняемый совершил еще одно убийство в Самаре — нанес местному жителю множественные колото-резаные ранения.
Связать преступления удалось благодаря криминалистическим исследованиям. На местах убийств обнаружили следы пальцев рук обвиняемого. Кроме того, в доме в поселке Волга нашли пальто, а в доме в Яскино — оторванный воротник, который, как установили эксперты, являлся частью этой одежды. Куценко также опознали свидетели по фотографии.
Обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в заочном порядке. Куценко вменяют убийство, убийство трех лиц и убийство, совершенное лицом, ранее совершавшим аналогичное преступление (ст. 103, пп. «з», «и» ст. 102, п. «и» ст. 102 УК РСФСР).