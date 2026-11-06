Убийства четырех человек в Ярославской области раскрыли спустя 30 лет

Обвинение предъявлено заочно 58-летнему иностранному гражданину Георгию Куценко. По версии следствия, в начале августа 1995 года в поселке Волга Некоузского района он убил хозяина дома, который предоставил ему жилье. Затем в деревне Яскино того же района мужчина зарезал женщину, ее сына и еще одного находившегося в доме человека.