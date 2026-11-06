Суд признал за ярославским врачом право на половину стоматологической клиники

Покупку решили оформить в несколько этапов через выход прежних совладелиц из общества, продажу и последующее распределение долей. Однако в мае 2025 года в ЕГРЮЛ появилась запись о единственной владелице компании. Вторая покупательница в состав участников включена не была и обратилась в суд.