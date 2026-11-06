Суд признал за ярославским врачом право на половину стоматологической клиники
Арбитражный суд Ярославской области признал недействительными взаимосвязанные сделки по продаже стоматологической клиники «ТАРИ» из-за ущемления прав одной из покупательниц. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Как следует из судебного акта, в конце 2023 года два практикующих стоматолога договорились приобрести ООО «ТАРИ» и разделить доли поровну. Письменно договоренности не оформлялись из-за дружеских отношений. Стоимость бизнеса составила 2,5 млн руб.: одна покупательница передала продавцам 1,1 млн руб., другая — 1,4 млн руб.
Покупку решили оформить в несколько этапов через выход прежних совладелиц из общества, продажу и последующее распределение долей. Однако в мае 2025 года в ЕГРЮЛ появилась запись о единственной владелице компании. Вторая покупательница в состав участников включена не была и обратилась в суд.
Ответчица возражала против иска, заявляя, что приобрела долю законно, соглашений с истицей не заключала и денег от нее не получала. Прежние совладелицы подтвердили договоренность о совместной покупке бизнеса двумя стоматологами.
Суд учел, что истица участвовала в деятельности компании, оплачивала аренду помещений клиники и вносила деньги в уставный капитал. Совокупность этих обстоятельств, по оценке суда, подтверждала намерение сторон приобрести бизнес в равных долях.
Суд признал ряд сделок по продаже компании недействительными, а также право истицы на половину ООО. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.