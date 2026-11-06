В Башкирии ожидаются порывы ветра, мокрый снег, гололед, снежный накат
7 ноября в Башкирии ожидаются небольшой мокрый снег и снег, местами — до умеренных. В отдельных районах республики прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица, сообщает Башгидрометцентр.
Подует юго-западный ветер, 8-13 м/с, ночью местами порывы достигнут 18 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до -1…-6°, днем поднимется до -2…+3°.
Видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 м.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду, небольшой мокрый снег и снег, местами до умеренных. В некоторых районах будет гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможет снежный накат, гололедица. Подует юго-западный ветер, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью понизится до-2…-4°, днем повысится до +1…+3°.