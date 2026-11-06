В Башкирии ожидаются порывы ветра, мокрый снег, гололед, снежный накат

В Уфе синоптики обещают облачную погоду, небольшой мокрый снег и снег, местами до умеренных. В некоторых районах будет гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможет снежный накат, гололедица. Подует юго-западный ветер, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью понизится до-2…-4°, днем повысится до +1…+3°.