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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Минобороны и «Созвездие» оспорили решение суда о неустойке на 34,8 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобы Министерства обороны России и воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», находится под управлением ГК «Динамика»). Стороны оспаривают решение первой инстанции по спору о срыве сроков поставки станций радиоэлектронной борьбы. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. В августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Министерства обороны частично, снизив сумму неустойки с первоначально заявленных 52,1 млн до 34,8 млн руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Судебное заседание в апелляционной инстанции назначено на 14 декабря. Разбирательство связано с исполнением государственного контракта на изготовление и поставку станций помех «Палантин-У» в 2023 и 2024 годах. По условиям соглашения с учетом правок от августа 2024-го предприятию предстояло в рамках первого этапа передать заказчику четыре комплекса общей стоимостью 665 млн руб. до 11 ноября 2024 года.
Однако к началу марта 2025 года поставка так и не состоялась. Министерство обороны рассчитало неустойку за 112 дней просрочки на общую сумму 52,1 млн руб. Суд первой инстанции счел требования ведомства обоснованными, но снизил сумму взыскания до 34,8 млн руб., приняв во внимание расчет ответчика.
При этом арбитраж отклонил доводы концерна о встречном неисполнении обязательств заказчиком и сложностях с замещением иностранной электронной компонентной базы отечественными аналогами. Суд указал, что регламент применения зарубежных комплектующих утвердили задолго до заключения контракта, поэтому предприятие должно было заблаговременно внести корректировки в конструкторскую документацию. В списании неустойки «Созвездию» также отказали, поскольку контракт к моменту разбирательства не был исполнен в полном объеме. Кроме того, с завода постановили взыскать 490,5 тыс. руб. государственной пошлины в федеральный бюджет.

По данным Rusprofile, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Акционерное общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал составляет 16,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации.

  • В пресс-службе АО «Концерн "Созвездие"» «Ъ-Черноземье» сообщили, что обратились с жалобой из-за несогласия с вынесенным решением: «Считаем, что при вынесении решения судом первой инстанции не в полной мере были учтены обстоятельства рассматриваемого спора и представленные сторонами доказательства, в связи с чем и было принято решение об обжаловании. Рассчитываем на удовлетворение жалобы и снижение суммы взыскания по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции». Представители концерна также отметили, что дополнительные детали правовой позиции пока не раскрываются из-за ограничений на распространение информации.

В начале октября стало известно, что 19-й арбитражный апелляционный суд частично отменил решение первой инстанции по другому иску Министерства обороны к «Созвездию» — на 190 млн руб. В июне Арбитражный суд Воронежской области полностью отказал ведомству в удовлетворении требований, однако министерство оспорило это решение. Спор касался государственного контракта от апреля 2022 года на сумму 300 млн руб.
Кабира Гасанова