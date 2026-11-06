Минобороны и «Созвездие» оспорили решение суда о неустойке на 34,8 млн рублей

В пресс-службе АО «Концерн "Созвездие"» «Ъ-Черноземье» сообщили, что обратились с жалобой из-за несогласия с вынесенным решением: «Считаем, что при вынесении решения судом первой инстанции не в полной мере были учтены обстоятельства рассматриваемого спора и представленные сторонами доказательства, в связи с чем и было принято решение об обжаловании. Рассчитываем на удовлетворение жалобы и снижение суммы взыскания по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции». Представители концерна также отметили, что дополнительные детали правовой позиции пока не раскрываются из-за ограничений на распространение информации.