Минобороны и «Созвездие» оспорили решение суда о неустойке на 34,8 млн рублей
По данным Rusprofile, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Акционерное общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал составляет 16,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации.
В пресс-службе АО «Концерн "Созвездие"» «Ъ-Черноземье» сообщили, что обратились с жалобой из-за несогласия с вынесенным решением: «Считаем, что при вынесении решения судом первой инстанции не в полной мере были учтены обстоятельства рассматриваемого спора и представленные сторонами доказательства, в связи с чем и было принято решение об обжаловании. Рассчитываем на удовлетворение жалобы и снижение суммы взыскания по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции». Представители концерна также отметили, что дополнительные детали правовой позиции пока не раскрываются из-за ограничений на распространение информации.