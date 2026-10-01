Суд отменил отказ Минобороны во взыскании 190 млн с воронежского «Созвездия»

19-й арбитражный апелляционный суд частично отменил решение первой инстанции по иску Минобороны РФ к воронежскому концерну «Созвездие» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») на 190 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы, поэтому подробности не раскрываются. В июне Арбитражный суд Воронежской области отклонил иск оборонного ведомства. В июле заявитель обжаловал это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 190 млн руб. Минобороны оценило неустойку по госконтракту с концерном от 12 апреля 2022 года. Стоимость работ составляла 300 млн руб. Условия соглашения предполагали, что в течение четырех месяцев с момента его заключения исполнитель должен отправить заказчику расчетно-калькуляционные материалы. «Созвездие» не сделало этого до 2 февраля 2025 года — просрочка составила 905 дней. В связи с этим концерну была начислена неустойка.

В ходе разбирательства было установлено, что воронежское предприятие заключило договор субподряда с входящим в него АО «Рязанский радиозавод». Завод оформил три дополнения к контракту, но отправил их «Созвездию» только 11 августа 2023 года. В тот же день документы передали представителям Минобороны. 18 августа они отклонили представленные расчетно-калькуляционные материалы в связи с рядом неучтенных работ. Однако их объем было невозможно определить заранее, так как оценка состояния переданных изделий проводилась после поступления на доработку. Необходимые документы были получены только после окончания работ, после чего представители Минобороны утвердили заключение на фиксированную цену.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в контракте не было предусмотрено начисление неустойки за несвоевременное направление указанных расчетов. Кроме того, сроки выполнения работ в целом не были нарушены, неблагоприятных последствий для заказчика не наступило. В связи с этим иск оборонного ведомства был оставлен без удовлетворения.

Представители концерна «Созвездие» рассказали «Ъ-Черноземье», что решение о необходимости подачи кассационной жалобы на постановление апелляции будет принято после получения мотивировочной части. «Учитывая, что рассматриваемый спор связан с выполнением государственного оборонного заказа, дальнейшие подробности взаимоотношений сторон и содержания судебных актов не подлежат разглашению»,— отметили на предприятии.

«Созвездие» не раз становилось участником судебных споров с Минобороны РФ. Так, в начале августа столичный арбитраж частично удовлетворил требования ведомства к концерну по иску на 52,1 млн руб. В конце июля кассация отказалась отменять решения первой и второй инстанций по иску Минобороны к «Созвездию» на 70 млн руб. В конце июня оборонное ведомство подало к предприятию еще один иск — на 95,4 млн руб. Ближайшее заседание по последнему делу назначено на 24 ноября.

О том, почему концерн отказался от строительства завода радиоэлектроники под Воронежем за 14 млрд руб.,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова