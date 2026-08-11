Суд частично удовлетворил иск Минобороны к воронежскому «Созвездию» на 52 млн

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к воронежскому АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») о взыскании 52,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление принято к производству в марте, его рассмотрение прошло 10 августа. В июне суд принял к производству еще одно заявление Министерства обороны к «Созвездию» — на этот раз на 95,4 млн руб. Заседание по нему назначено на 8 сентября.

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Предприятие создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи и входит в число ведущих производителей и продавцов средств радиосвязи. Уставный капитал составляет 16,6 млрд руб. По последним доступным данным, выручка концерна по итогам 2019 года достигла 16,9 млрд руб., убыток составил 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» также входят АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года концерн управляется частной московской ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», которое выпускает продукцию в сфере связи, телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года сроки полномочий руководящего состава «Созвездия» были пролонгированы до 2029 года решением единственного акционера — АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Разбирательства между сторонами активно продолжаются. В конце июля кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — утвердила решение по иску Министерства обороны к «Созвездию» на 70 млн руб. Ранее заявление частично удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Все разбирательства проходили в закрытом режиме, их предмет и точные суммы не разглашаются в связи с принадлежностью к государственной и служебной тайне в сфере обороны.

Кабира Гасанова