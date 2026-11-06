Бурого медведя исключили из Красной книги Татарстана
Бурого медведя исключили из Красной книги Татарстана, теперь он относится к охотничьим видам животных. Об этом сообщил зоолог, профессор КФУ Ильгизар Рахимов в интервью «Бизнес Online».
При этом его добыча остается регулируемой: по данным учета, в республике обитает около 100 медведей, поэтому разрешения выдаются на отстрел нескольких особей.
По словам ученого, исключение медведя из Красной книги связано с увеличением его численности и необходимостью регулировать появление хищников возле населенных пунктов.
В то же время в Красную книгу включили зайца-беляка. Как пояснил господин Рахимов, его численность сократилась из-за интенсивной охоты, заболеваний и суровых многоснежных зим. Заяц-русак при этом остается охотничьим видом.