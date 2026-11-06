Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

Сотрудника спортшколы из Оренбуржья обвинили в мошенничестве

Мужчина обманом забирал часть зарплаты своего подчиненного
Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника спортивной школы в Кувандыке Оренбургской области. Мужчину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает ведомство.

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
По версии следствия, с октября 2023 по январь 2026 года обвиняемый обманывал своего подчиненного, который работал тренером-преподавателем, и требовал ежемесячно переводить часть зарплаты на нужды школы.
За этот период фигурант дела получил около 90 тыс. руб. Средства он тратил на свои нужды.
Яна Вежлева