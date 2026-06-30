X5 выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ритейлера X5 (владеет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 245 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Купить акции под дивиденды можно до 7 июля. Текущая дивдоходность составляет 10%.

X5 утвердил новую дивидендную политику в марте 2025 года. По ней компания ориентируется на объем свободного денежного потока при целевом значении коэффициента чистый долг / EBITDA не менее 1,2х и не более 1,4х на конец года. Выплаты запланированы дважды в год: за девять месяцев и за весь год.

По итогам девяти месяцев 2025-го X5 выплатила дивиденды в размере 368 руб. на акцию. Суммарно на эти цели компания направила 90,21 млрд руб.