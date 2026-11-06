Криминальная идеология и оскорбление судьи обернулись для саратовца колонией

В этом году фигурант во время судебного заседания оскорбил судью, унизив ее честь и достоинство. Из 18 лет, назначенных мужчине приговором суда, первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному ограничили свободу на два года.