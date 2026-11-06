Криминальная идеология и оскорбление судьи обернулись для саратовца колонией
В Саратовской области осужденный получил 18 лет лишения свободы за экстремизм и оскорбление судьи. Его признали виновным по ч. 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ и ч. 2 ст. 297 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным суда, фигурант, находясь в 2025 году в следственном изоляторе, вовлекал других находящихся там лиц в деятельность экстремистской организации. Мужчина распространял среди них криминальную идеологию. Помимо этого, саратовец написал экстремистский текст и передал другому заключенному для распространения.
В этом году фигурант во время судебного заседания оскорбил судью, унизив ее честь и достоинство. Из 18 лет, назначенных мужчине приговором суда, первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному ограничили свободу на два года.