В Черноземье 9 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +5°C
В понедельник, 9 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +1°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +2°C, днем поднимется до +5°C, вечером будет +4°C, а ночью температура снова опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +2°C, днем воздух прогреется до +4°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 2 м/с.
В Курске утром ожидается +2°C, днем будет до +5°C, вечером +4°C, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +4°C, вечером также будет +4°C, а ночью столбик термометра покажет +3°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +3°C, днем — +5°C, вечером столбик термометра покажет +4°C, а ночью также будет +3°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +1°C, днем — +4°C, вечером — +3°C, ночью столбик термометра вновь покажет +3°C. Ветер до 3 м/с.