Тур на миллион

Роскошные курорты, приключенческие туры и уникальные природные локации. По словам туроператоров, спрос на такой отдых у россиян за первое полугодие 2026-го вырос от 25 до 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Речь идет в частности о турах стоимостью от €10 тыс. (около 960 тыс. руб.). При этом обеспеченные клиенты стали внимательнее считать деньги, отмечает Forbes. Даже на Мальдивах средний чек в самых дорогих отелях сейчас достигает 900 тыс. руб. Чаще компании готовят индивидуальные предложения, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Согласно статистике, начиная с 2019 года мы видим, что рынок люксовых путешествий очень стабилен и в среднем растет год к году на 15-20%. Запросы, которые обрабатывают туристические компании в сегменте "люкс", стали более персонализированы, насыщены интересной экскурсионной программой, включая экспедиции. Люксовый туризм развивается как в международном сегменте, так и во внутрироссийских путешествиях. Но если говорить о качественной инфраструктуре в России (которая бы соответствовала мировым стандартам), она еще в дефиците. И тут есть большие перспективы для развития.

Цена может очень сильно варьироваться в зависимости от сегмент путешествий: экспедиция это или нет. Многие туристы выбирают комбинированные сложные маршруты, включающие посещения большого количества локаций, стран, городов. В таких случаях они могут насладиться гастрономией, а также покататься на вертолетах, яхтах».

Например, тур в Южную Корею с профессором Андреем Ланьковым стоит больше $12 тыс. (примерно 1 млн руб.) без перелета, и мест на осень уже нет. А самая дорогая поездка на платформе авторских туров в 2026 году — индивидуальный маршрут по Австралии за 2,5 млн руб. на двоих. На этом фоне российские направления пока занимают лишь около 1% премиальных продаж у крупных туроператоров.

Спрос есть на Байкал, Камчатку, Петербург и Краснодарский край. При этом высокий чек таких поездок формирует уже не только уровень отеля. Заметно дорожают перелеты и сама индивидуальная логистика, отмечает директор по продажам туроператора «Содис» Ирина Мануильская:

«Мальдивы всегда можно найти на любой кошелек и вкус. Но это отдых в одном отеле. Поэтому очень часто индивидуальные туристы просят какую-то программу. Здесь уже мы рассматриваем, например, Европу, где тяжело получить визы и нужна помощь туристической компании. Там нужно придумать красивый маршрут с множеством экскурсий, красивых переездов. Типичный пример — Италия. Российские туристы любят и кухню, и итальянцев, и очень насыщенные программы.

Есть и такие маршруты, куда человек летит один раз в жизни — это, например, Галапагосы и Эквадор. Индивидуальные туристы сейчас очень интересуются Австралией и Новой Зеландией. Мы фиксируем очень высокий спрос на эти направления, несмотря на проблемы с оформлением виз, а также на то, что россиянам туда далеко лететь. Рост по сравнению с 2025 годом — 10-15%. Хотя стоимость индивидуальных программ колеблется от 1 млн руб. до 2 млн руб., это не пугает индивидуальных туристов.

Следующее направление, где мы фиксируем 10-процентное увеличение спроса, — это Бразилия и Аргентина. Безусловно, тоже дальние страны, к тому же достаточно дорогие. Индивидуальный тур будет стоить от 1 млн руб. на двоих».

При этом за уникальные впечатления клиенты готовы мириться и с менее привычным уровнем комфорта. Так, один из самых дорогих туров по России в этом году продали на Кольский полуостров. Цена — 1,4 млн руб. на двоих. В стоимость вошли транспорт до места, поездки на джипах и квадроциклах, выход к китам и посещение труднодоступных мест.

Андрей Дубков