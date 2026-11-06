Сайт Ростовстата не работает из-за масштабной кибератаки
Официальный сайт Ростовстата оказался недоступен на фоне масштабной кибератаки на информационные ресурсы Федеральной службы государственной статистики. Проблемы в работе ведомственных сервисов начались в конце октября, сам факт атак в Росстате подтвердили.
По результатам проверки специалисты установили, что компрометации баз данных и утечки информации не произошло. Тем не менее технические сбои отразились на приеме статистической отчетности: сроки сдачи первичных статистических данных по отдельным формам федерального наблюдения продлены до 13 ноября. Ведомство также предупредило о вероятной корректировке сроков публикации ряда показателей.
Пользователи, кроме того, сообщали об отсутствии актуальных сведений в отдельных разделах сайта — последние обновления некоторых статистических данных датировались мартом.
В Росстате заявили, что работы по восстановлению функциональности федерального ресурса и региональных страниц продолжаются.