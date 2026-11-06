Сайт Ростовстата не работает из-за масштабной кибератаки

По результатам проверки специалисты установили, что компрометации баз данных и утечки информации не произошло. Тем не менее технические сбои отразились на приеме статистической отчетности: сроки сдачи первичных статистических данных по отдельным формам федерального наблюдения продлены до 13 ноября. Ведомство также предупредило о вероятной корректировке сроков публикации ряда показателей.