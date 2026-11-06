Мебельная компания получит землю в Ижевске без торгов под производство фасадов
Предприятие «Ижевские фасады МДФ» сможет арендовать 1,4 га земли
Земельный участок площадью 1,4 га в Ижевске предоставят компании «Ижевские фасады МДФ» в аренду и без торгов для строительства комплекса по производству мебельных фасадов. Соответствующее распоряжение 3 ноября подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
Участок расположен в Устиновском районе, к югу от территории по Воткинскому шоссе, 283.
По данным портала «Чекко», ООО «Ижевские фасады МДФ» было зарегистрировано в апреле 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем и директором общества является Никита Ефимов. Среднесписочная численность предприятия — 24 человека. Выручка ООО составила в 2025 году 172,1 млн руб. (-19% относительно 2024-го), чистый убыток — 22,2 млн руб. (годом ранее — прибыль 13,9 млн руб.).