Власти Свердловской области продолжат ограничивать розничную продажу алкоголя
Заместитель губернатора—министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова во время приветственного слова на церемонии награждения победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости» проговорила, что власти региона планируют продолжить запрет на розничную продажу алкоголя по определенным дням, передает корреспондент «Ъ-Урал».
«Новый созыв Заксобрания только начал работать. Думаю, мы и дальше пойдем по этим ограничительным мерам — по увеличению числа дней полного запрета продажи алкоголя, поскольку они носят большой воспитательный момент», — рассказала Татьяна Савинова.
Напомним, в Свердловской области с 1 сентября текущего года действует ограничение на продажу алкоголя — время торговли ограничили на два часа: с 9 часов утра до 22 часов вечера (ранее — с 8 до 23 часов). Продажа полностью запрещена в День знаний (1 сентября), День трезвости (вторая суббота сентября) и в Международный день защиты детей (1 июня).
По данным свердловского минздрава, в сентябре 2026 года показатели алкоголизации действительно снизились. Так, с острым отравлением спиртосодержащими напитками были госпитализированы 32 человека, тогда как годом ранее — 44 (при этом 22 человека были младше 18 лет). Потребление этанола снизилось за год на 6,2% — с 10,49 л на душу населения в прошлом сентябре до 9,84 л в этом.