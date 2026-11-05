Напиткам пробил час
Как на Свердловской области отразились ограничения на продажу алкоголя
За два месяца после ввода ограничений на продажу алкоголя в Свердловской области, по данным регионального минздрава, количество отравлений к прошлому сентябрю снизилось с 44 до 32 случаев, а потребление этанола — с 10,49 л на душу населения до 9,84 л. Эксперты отметили, что тренд на снижение потребления — общероссийский.
В Свердловской области с 1 сентября действует ограничение на продажу алкоголя — время торговли ограничили на два часа: с 9 часа утра до 22 часов вечера (ранее — с 8 до 23 часов). Продажа полностью запрещена в День знаний (1 сентября), День трезвости (вторая суббота сентября) и в Международный день защиты детей (1 июня). Власти заявляли, что мера направлена на снижение употребления спиртного.
В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что в сентябре 2026 года показатели алкоголизации действительно снизились. Так, с острым отравлением спиртосодержащими напитками были госпитализированы 32 человека, тогда как годом ранее — 44 (при этом 22 человека были младше 18 лет). Потребление этанола снизилось за год на 6,2% — с 10,49 л на душу населения в прошлом сентябре до 9,84 л в этом.
«Снижение показателей является результатом реализации комплекса мер, включающих ограничительные, профилактические и лечебные мероприятия. При этом динамика указанных показателей обусловлена совокупным влиянием ряда факторов, в том числе социально-экономических и психосоциальных условий на уровне общества и отдельной личности»,— уточнили в свердловском минздраве.
По данным статистики Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, объемы продаж крепкого алкоголя в III квартале снизились как по всей стране, так и по Свердловской области: если в 2025 году за этот период жители Среднего Урала приобрели около 10,04 млн литров алкоголя, то в 2026 году цифра составила 9,52 млн литров. Это говорит о снижении на 5%.
Лицензии на продажу алкоголя, по данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, есть у 6 тыс. организаций региона. «В настоящее время проводится анализ рынка и работы предпринимателей в условиях действия изменений законодательства»,— рассказали в министерстве «Ъ-Урал».
После введения ограничений часть магазинов изменила часы работы. Так, винотеки «Магнум» начали работать до 22 часов, а открываться на час раньше — с 9 утра. Сети магазинов «Кино-Домино» и SimpleWine на час сократили время работы, но утром по-прежнему открываются с 10 утра.
Эксперт Исследовательского центра ABL Исмаил Исмаилов считает, что пиковое время покупок в случае уменьшения времени продажи просто сдвигается на более ранние часы. «Ночные покупки уходят в нелегальную доставку или неклассифицированную розницу с продажей за наличные и постучетом в системе ЕГАИС. Для крупного ритейла и алкомаркетов ситуация глобально не изменится, но возможен пересмотр часов работы с учетом падения трафика перед закрытием»,— отметил он.
По словам эксперта, количество точек продажи алкоголя в регионе растет: за год в Екатеринбурге появилось 70 новых магазинов, сейчас их 1024 (рост на 7,4%).
По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, общее падение продаж алкоголя связано не столько с ограничительными мерами, сколько со снижением общей покупательской способности и переходом населения к более экономной модели потребления, которая наблюдается и на рынках других товаров.
«Понятно, что с увеличением ставок налогов, акцизов и пошлин не будет стимулирования потребительского спроса. Акцизы индексируются темпом выше инфляции, происходит снижение продаж. Это соответствует общероссийским ориентирам на снижение потребления»,— сказал господин Шапкин.
Он добавил, что часть спроса может перетекать на нелегальный рынок, как массово производимого подпольно алкоголя, так и самостоятельного самогоноварения. Такие данные в статистике не учитываются.
По его словам, время продажи влияет в первую очередь на количество правонарушений, совершенных ночью: жители перестают ходить «за догоном» и не сталкиваются с другими гражданами, будучи пьяными. При этом растет уровень кустарного производства.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что сокращение времени продажи алкоголя является одной из наиболее действенных мер. «Метаанализы показывают снижение потребления на 3–10%, а связанного с ним вреда (травмы, ДТП, насилие) — еще сильнее. Установлено, что при сокращении времени торговли, например на один час, количество ДТП снижается на 11–18%»,— сообщил эксперт.
Власти региона сообщали, что ограничения на продажу алкоголя коснутся 993 организаций, что может привести к недополученной прибыли компаний. Для магазинов она составит 0,7–1,4 млн руб. в год на каждую точку, для предприятий общепита — по 540–860 тыс. руб. в год.
По словам господина Толкачева, для крупных сетей потери незначительны. «Вечерние часы дают сетям небольшой процент выручки от алкоголя; основной поток — дневной и ранневечерний. Спрос частично перераспределяется на более раннее время, а не исчезает целиком»,— пояснил эксперт. Небольшие магазины, по его оценке, могут потерять до 5% выручки.
Помимо введения временных ограничений на продажу алкоголя регион изменил способы определения рисков незаконной его продажи. Надзорные органы будут обращать внимание на рост закупок алкоголя без значительного роста его продаж (закупки более 20% при росте менее чем на 5%), списание более 20% непроданной продукции, возврат поставщику более 20% продукции, резкое снижение списаний алкоголя на приготовление напитков. К группе риска отнесут заведения, которые продают ночью вполовину больше алкоголя, чем днем, и те, где в первый и последний часы продажи было реализовано более половины продукции за весь день.