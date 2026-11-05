Напиткам пробил час

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что в сентябре 2026 года показатели алкоголизации действительно снизились. Так, с острым отравлением спиртосодержащими напитками были госпитализированы 32 человека, тогда как годом ранее — 44 (при этом 22 человека были младше 18 лет). Потребление этанола снизилось за год на 6,2% — с 10,49 л на душу населения в прошлом сентябре до 9,84 л в этом.