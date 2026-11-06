В Кировской области прекратили уголовное дело в отношении предпринимателя
Он задолжал работникам лесозаготовительного предприятия 500 тысяч рублей зарплаты
В Опаринском округе предприниматель выплатил двум работникам более 500 тыс. руб. задолженности по заработной плате. После полного погашения долга уголовное дело прекращено, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
По версии следствия, директор лесозаготовительного предприятия свыше двух месяцев не выплачивал зарплату двум сотрудникам, хотя имел возможность погасить задолженность. Вместо этого он направлял деньги на другие нужды организации.