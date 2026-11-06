Власти объяснили, как обеспечивается безопасность краснодарских детей при угрозе БПЛА

Утром 6 ноября госпожа Леонова рекомендовала родителям оставить детей дома и не приводить их в школы и детские сады в связи с сохраняющейся угрозой атаки БПЛА. При этом, если ребенка доставят в образовательное учреждение, его примут и разместят в укрытии в соответствии с установленным алгоритмом. До отмены угрозы занятия проводиться не будут, уточнила замглавы города в своем канале в мессенджере MAX.