Власти объяснили, как обеспечивается безопасность краснодарских детей при угрозе БПЛА
В Краснодаре школы и детсады готовы к работе в соответствии с утвержденными алгоритмами действий при угрозе БПЛА и объявлении ракетной опасности. Сотрудники образовательных учреждений прошли необходимую подготовку и готовы обеспечить безопасность детей, сообщила заместитель главы города Анна Леонова.
Рекомендации по действиям работников и учащихся при подобных угрозах разработало Министерство просвещения РФ. В соответствии с ними детей должны перемещать в безопасные помещения — коридоры и внутренние пространства без окон. Если такой возможности нет, воспитанников и учеников необходимо отвести в наиболее удаленную от окон часть кабинета и укрыть за перевернутыми партами.
Утром 6 ноября госпожа Леонова рекомендовала родителям оставить детей дома и не приводить их в школы и детские сады в связи с сохраняющейся угрозой атаки БПЛА. При этом, если ребенка доставят в образовательное учреждение, его примут и разместят в укрытии в соответствии с установленным алгоритмом. До отмены угрозы занятия проводиться не будут, уточнила замглавы города в своем канале в мессенджере MAX.