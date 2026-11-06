В Черноземье 8 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +3°C
В воскресенье, 8 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от -1°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит -1°C, днем поднимется до +3°C, вечером температура опустится до +2°C, а ночью также будет +2°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет -1°C, днем воздух прогреется до +2°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура опустится до +1°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается -1°C, днем будет до +2°C, вечером также +2°C, ночью тоже будет +2°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит -2°C, днем поднимется до +2°C, вечером также будет +1°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +1°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается 0°C, днем — +3°C, вечером столбик термометра покажет +2°C, а ночью вновь будет +3°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет -2°C, днем — +2°C, вечером — +1°C, а ночью столбик термометра снова будет на уровне +1°C. Ветер до 3 м/с.