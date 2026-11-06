Красноярский санаторий «Енисей» подал иск к девелоперу на 4 млрд рублей
Арбитраж также рассматривает иск прокуратуры об отмене приватизации санатория
Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск ООО «Санаторий Енисей» (представляет интересы АО «Санаторий Енисей») к строительной компании ООО «Экопарк Енисей девелопмент» о взыскании 4,18 млрд руб. Суть претензий в картотеке не уточняется, заявление оставлено судом без движения до 7 декабря.
В октябре санаторий также подал иск о признании недействительными пяти договоров по продаже его земельных участков девелоперу в 2023 году. Это заявление также оставлено без движения до 24 ноября из-за отсутствия доказательств уплаты госпошлины.
Параллельно арбитраж региона рассматривает иск прокуратуры Красноярского края, которая с марта 2025 года требует отменить приватизацию санатория «Енисей» и прилегающей территории в поселке Удачный в пользу ОАО «Санаторий "Енисей"» и расторгнуть все последующие сделки.
По данным надзорного ведомства, после приватизации огромный участок в границах лечебно-оздоровительной местности был разделен, а вновь образованные территории перешли в собственность коммерческих структур, включая ООО «Экопарк Енисей девелопмент» и ООО «Инкомсосны». Прокуратура требует признать договоры купли-продажи 2023 года и все последующие сделки с этой землей недействительными в силу ничтожности.
Согласно материалам суда, акционерами АО «Санаторий Енисей» являются Жанна Черных, Юрий Адашкин, Жора Вартанян и Гераклий Вартанян.