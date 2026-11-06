Красноярский санаторий «Енисей» подал иск к девелоперу на 4 млрд рублей

По данным надзорного ведомства, после приватизации огромный участок в границах лечебно-оздоровительной местности был разделен, а вновь образованные территории перешли в собственность коммерческих структур, включая ООО «Экопарк Енисей девелопмент» и ООО «Инкомсосны». Прокуратура требует признать договоры купли-продажи 2023 года и все последующие сделки с этой землей недействительными в силу ничтожности.