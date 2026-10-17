Праздник доверили профессионалам
Почему россияне все чаще заказывают торжества у организаторов
Импровизированные праздничные застолья и ресторанные посиделки больше не в моде. Россияне все чаще обращаются к профессионалам при организации торжества.
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Число запросов на организацию частных праздников увеличивается быстрее, чем на проведение корпоративов. По данным «Авито Услуг», выше всего интерес к юбилеям, на них спрос вырос на 20% год к году. Не остались в стороне и свадьбы — плюс 14%. При этом праздник все чаще выходит за рамки банкетного зала. И потребность в организаторской помощи абсолютно понятна, говорит руководитель ивент-агентства «РеФри» Юрий Мирошников:
«Естественно, это более качественное понимание структуры мероприятия, и как поработать с концепцией, и как завлечь гостей на время сбора. Есть понимание базовых историй по поводу того же банкетного меню. Они зачастую обычному пользователю мероприятия не всегда ясны.
А здесь профессиональный организатор понимает: в зависимости от мероприятия и от того, площадка открытая или закрытая, ты можешь управлять проектом руками профессионалов.
И не нужно заморачиваться по поводу оформления договорных отношений, соблюдения таймингов, технических моментов и прочего».
Растет интерес россиян и к декорированию праздников. В сравнении с прошлым годом спрос на оформление зала увеличился на 13%, а фотозоны — на 6%. Но еще больший интерес отмечают к музыкальному сопровождению: выступления артистов на мероприятиях стали востребованнее на 21%. Живой звук — это особая атмосфера праздника, считает директор кавер-группы «МОЛОКО» и основатель Event Music Partners Евгений Бессонов:
«Сейчас людям просто хочется положительных эмоций. Скорее всего, все движимы этим желанием. Сейчас появилось очень много интересных артистов, новых лиц, которые сильно себя продвигают. Благодаря соцсетям они как раз таки получают популярность.
Люди соскучились уже по хорошим живым выступлениям».
От некоторых услуг россияне все же готовы отказаться ради экономии. Здесь единого правила нет, и все решается исходя из предпочтений заказчика. Но на вкусные угощения денег не жалеют практически никогда, говорит амбассадор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Игорь Лютенко:
«На место дорогого артиста может прийти более доступный, на место артиста попроще может прийти концерт художественной самодеятельности. Украшения, декор можно сместить до минимума, но все-таки до приличного минимума. Мне кажется, что люди в последнюю очередь будут отказываться от хорошего стола. Как говорится, на сытый желудок и о высоких материях размышляется и разговаривается лучше».
Кроме того, меняются и тренды ивент-индустрии в целом. В приоритете больше не стоит сбор всех дальних родственников и знакомых. Россияне все чаще отказываются от пышных банкетов и выбирают так называемые «тихие» праздники. Теперь важнее получить от вечера качественные эмоции, объясняет основатель ивент-агентства Big Jack Experience Николай Андреев:
«Во-первых, в целом меняется культура потребления. Люди все чаще выбирают не количество гостей и масштаб торжества, а качество и глубину пережитого опыта. Сегодня роскошь заключается не столько в возможности пригласить 200 или 300 человек и известного артиста, сколько в создании неповторимого впечатления для 20 или 30 самых близких людей. Во-вторых, мы видим, что растет запрос на персонализацию. Людям хочется не просто присутствовать на празднике, а становиться частью его истории. Все более востребованы иммерсивные форматы, необычные путешествия и события, в которых разворачивается особая драматургия».
Кроме того, камерный формат становится еще и способом сохранить приватность. При этом, как говорят эксперты, тихий праздник совершенно не обязательно означает скромный бюджет.