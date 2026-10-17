Праздник доверили профессионалам

Число запросов на организацию частных праздников увеличивается быстрее, чем на проведение корпоративов. По данным «Авито Услуг», выше всего интерес к юбилеям, на них спрос вырос на 20% год к году. Не остались в стороне и свадьбы — плюс 14%. При этом праздник все чаще выходит за рамки банкетного зала. И потребность в организаторской помощи абсолютно понятна, говорит руководитель ивент-агентства «РеФри» Юрий Мирошников: