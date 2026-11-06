«Пулеметные очереди не прекращались пять часов»

«Где-то в 12 ночи включили сирены, они повыли и выключились. Мы — люди привыкшие — легли спать. Но в три часа ночи снова включили сирены, и начались пулеметные очереди, которые не прекращались пять часов — вплоть до 8:30. Я с детьми и все мои знакомые сидели всю ночь: кто — в коридорах, кто — в ванных комнатах. Раньше между атаками были перерывы минут на 30, а сейчас перерывов практически не было — максимум 5 минут затишья и снова очереди, запуски ракет, взрывы...»,— рассказывает очевидица ночной атаки.