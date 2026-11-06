«Пулеметные очереди не прекращались пять часов»
Жители поселка Афипского рассказали о ночной атаке БПЛА
В ночь на 6 ноября была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на п. г. т. Афипский в Северском районе Краснодарского края. Поселок находится в 16 км от Краснодара по ровной местности, поэтому звуки работы ПВО могли слышать в краевой столице. Пока официальной информации о произошедшем крайне мало. «Ъ-Кубань» пообщался с жителями поселка Афипский и сотрудником Афипского НПЗ, чтобы прояснить ситуацию.
По официальной информации, опубликованной Оперативным штабом Краснодарского края, в поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА «произошло возгорание на территории одного из предприятий». «Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Также фрагменты беспилотника повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома»,— сообщают в оперштабе.
Как рассказала «Ъ-Кубань» на условиях анонимности жительница Афипского, этой ночью была самая запоминающаяся атака БПЛА за все время, что они помнят, а поселок беспилотники активно и регулярно атакуют уже почти два года.
«Где-то в 12 ночи включили сирены, они повыли и выключились. Мы — люди привыкшие — легли спать. Но в три часа ночи снова включили сирены, и начались пулеметные очереди, которые не прекращались пять часов — вплоть до 8:30. Я с детьми и все мои знакомые сидели всю ночь: кто — в коридорах, кто — в ванных комнатах. Раньше между атаками были перерывы минут на 30, а сейчас перерывов практически не было — максимум 5 минут затишья и снова очереди, запуски ракет, взрывы...»,— рассказывает очевидица ночной атаки.
Сотрудник Афипского НПЗ также на условиях анонимности рассказал «Ъ-Кубань», что рабочих, которых привозят на завод автобусами, сегодня утром развернули у проходной и отправили по домам.
«В Афипском всю ночь было неспокойно, не спали, следили за новостями, не подходили к окнам. Утром нужно было вести детей в садик и школу, но разрешили сегодня не приводить. У проходной на завод нас развернули и отправили по домам»,— рассказал сотрудник предприятия.
Обстановка в Афипском нервная, рассказывает еще одна жительница поселка. По ее словам, всю ночь под окнами ее дома проезжали автомобили. «Ночью все куда-то стремились уехать, машины мчались туда-сюда, не пойму вообще: куда хотели люди спрятаться? Весь поселок в черном дыму стоял. Говорят, что у многоэтажек посекло машины осколками. Но насчет повреждений домов пока не слышала»,— рассказала местная жительница.
Между тем, как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в Тахтамукайском районе республики, в результате падения обломков БПЛА в ауле Шенджий пострадал мужчина. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Обломки беспилотников повредили автомобиль и остекление трех частных домов, оборвали линии электропередачи возле поселка Энем, а также пробили крышу неэксплуатируемого склада. Пожара и пострадавших в Энеме нет. Жителей призвали не приближаться к обломкам и сообщать об их обнаружении по номеру 112.
В кубанском оперштабе напомнили о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО. Публикация подобных кадров, по утверждению силовиков, может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ. «Публикации фото и видео работы ПВО в соцсетях могут привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, а также уголовную ответственность для публикующего кадры»,— говорится в сообщении оперштаба.
Как ранее сообщило Минобороны, ночью 6 ноября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных средства над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.