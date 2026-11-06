В Оренбургской области суд изменил формулировку увольнения главы сельсовета в связи с утратой доверия
Суд удовлетворил требование прокуратуры Северного района и постановил уволить главу Староборискинского сельсовета в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
По информации надзорного ведомства, глава сельсовета заключал гражданско-правовые договоры оказания услуг по уборке территории, отоплению здания и обслуживанию пожарного автомобиля со своей супругой и родным братом. При этом он не предпринимал никаких мер для урегулирования конфликта интересов.
По результатам рассмотрения представления глава сельсовета покинул занимаемую должность по собственному желанию. Прокурор района в судебном порядке потребовал изменить основание и формулировку увольнения.