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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Оренбургской области суд изменил формулировку увольнения главы сельсовета в связи с утратой доверия

Суд удовлетворил требование прокуратуры Северного района и постановил уволить главу Староборискинского сельсовета в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

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По информации надзорного ведомства, глава сельсовета заключал гражданско-правовые договоры оказания услуг по уборке территории, отоплению здания и обслуживанию пожарного автомобиля со своей супругой и родным братом. При этом он не предпринимал никаких мер для урегулирования конфликта интересов.
По результатам рассмотрения представления глава сельсовета покинул занимаемую должность по собственному желанию. Прокурор района в судебном порядке потребовал изменить основание и формулировку увольнения.
Руфия Кутляева