В Оренбургской области суд изменил формулировку увольнения главы сельсовета в связи с утратой доверия

По информации надзорного ведомства, глава сельсовета заключал гражданско-правовые договоры оказания услуг по уборке территории, отоплению здания и обслуживанию пожарного автомобиля со своей супругой и родным братом. При этом он не предпринимал никаких мер для урегулирования конфликта интересов.