B2B-РТС выплатит промежуточные дивиденды

Акционеры крупнейшей в России платформы для автоматизации закупок и продаж B2B-РТС утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2026 года. Их размер составит 4,61 руб. на акцию.

На выплату дивидендов направят 824,1 млн руб., что составляет 85% чистой прибыли за второй квартал. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, установлено 11 октября.

В марте совет директоров B2B-РТС принял новую дивидендную политику, по которой компания должна направлять на выплату не менее 50% чистой прибыли. По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль компании составила 1,99 млрд руб. В июле акционеры утвердили выплату дивидендов за первый квартал в размере 5,19 руб. на акцию.