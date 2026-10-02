B2B-РТС выплатит промежуточные дивиденды
B2B-РТС выплатит дивиденды в размере 4,61 руб. на акцию
Акционеры крупнейшей в России платформы для автоматизации закупок и продаж B2B-РТС утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2026 года. Их размер составит 4,61 руб. на акцию.
На выплату дивидендов направят 824,1 млн руб., что составляет 85% чистой прибыли за второй квартал. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, установлено 11 октября.
В марте совет директоров B2B-РТС принял новую дивидендную политику, по которой компания должна направлять на выплату не менее 50% чистой прибыли. По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль компании составила 1,99 млрд руб. В июле акционеры утвердили выплату дивидендов за первый квартал в размере 5,19 руб. на акцию.
В июле 2026 года B2B-РТС объявила первую в истории платформы выплату держателям акций — дивиденды за первый квартал. На нее компания направила 927,8 млн руб.
Решение по второму кварталу стало следующим дивидендным решением B2B-РТС в том же году, после перехода компании к выплатам акционерам.