Экс-депутат Госдумы Михаил Матвеев стал помощником Геннадия Зюганова

По словам депутата, речь идет о кураторстве одного из федеральных проектов фракции: Михаил Матвеев может возглавить экспертный совет при фракции, который пока не создан, — вопрос о его формировании прорабатывается. Круг вопросов, которые он будет курировать, пока не определен, но есть предварительная договоренность о том, что он будет руководить одним из федеральных проектов фракции, связанных с вопросами из повестки Госдумы. В числе прочего это миграционная политика и местное самоуправление.