Экс-депутат Госдумы Михаил Матвеев стал помощником Геннадия Зюганова
Бывший депутат Госдумы VIII созыва, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев назначен помощником лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом парламентарий сообщил «Ъ-Волге».
По словам депутата, речь идет о кураторстве одного из федеральных проектов фракции: Михаил Матвеев может возглавить экспертный совет при фракции, который пока не создан, — вопрос о его формировании прорабатывается. Круг вопросов, которые он будет курировать, пока не определен, но есть предварительная договоренность о том, что он будет руководить одним из федеральных проектов фракции, связанных с вопросами из повестки Госдумы. В числе прочего это миграционная политика и местное самоуправление.
«По научной специальности я доктор исторических наук, профессор Самарского университета, ведущий курс истории МСУ, поэтому я был разработчиком большинства поправок, которые фракция вносила в закон о местном самоуправлении. Закон на выходе имеет очень много изъянов, которыми надо заниматься», — отметил господин Матвеев.
Что касается миграционной темы, парламентарий напомнил, что в Госдуме был автором многих законодательных инициатив, некоторые из которых стали федеральными законами. Среди самых известных — закон о тестировании детей мигрантов в школах и так называемый закон против «крестопада». «Мне бы хотелось продолжить заниматься этой темой», — сказал он.
По словам Михаила Матвеева, правильнее говорить не об экспертном совете, а о реализации федеральных партийных проектов, одна из составляющих которой будет связана с законотворческой деятельностью и использованием площадки Госдумы для круглых столов и парламентских слушаний. В частности, в первой половине 2027 года депутат хочет предложить фракции инициировать круглый стол по противодействию этническим и полиэтническим анклавам, складывающимся во многих регионах.
Говоря о местном самоуправлении, Михаил Матвеев отметил, что принятый закон закрепил переход на одноуровневую модель МСУ, которая сохраняется только в райцентрах и городах. «Действующая норма закона требует глобальнейшей доработки», — подчеркнул он, добавив, что фракция и лично Геннадий Зюганов неоднократно высказывались в поддержку сохранения местных советов, однако доработка «заглохла».