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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга-Урал

В заповеднике в Чувашии уровень воды поднялся на 70 сантиметров из-за бобров

В заповеднике «Присурский» бобры построили плотину из веток, земли и листьев, из-за чего уровень воды в лесном ручье поднялся на 70 см. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Чувашии.
В заповеднике в Чувашии уровень воды поднялся на 70 сантиметров из-за бобров

В заповеднике в Чувашии уровень воды поднялся на 70 сантиметров из-за бобров

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Необычную конструкцию обнаружила государственный инспектор Оксана Косенко во время осеннего учета бобров. На самом глубоком участке образовавшейся запруды животные построили хатку высотой около 3 м над водой. По словам инспектора, раньше сотрудники заповедника не встречали плотин, при строительстве которых бобры использовали бы такое сочетание материалов.
По данным Минприроды республики, в 2026 году в лесах Чувашии насчитывается 2,2 тыс. бобров — на 152 особи больше, чем годом ранее.
Анна Кайдалова