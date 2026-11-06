В заповеднике в Чувашии уровень воды поднялся на 70 сантиметров из-за бобров

Необычную конструкцию обнаружила государственный инспектор Оксана Косенко во время осеннего учета бобров. На самом глубоком участке образовавшейся запруды животные построили хатку высотой около 3 м над водой. По словам инспектора, раньше сотрудники заповедника не встречали плотин, при строительстве которых бобры использовали бы такое сочетание материалов.