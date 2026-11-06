В Чебоксарах отремонтируют педагогический колледж за 144,9 млн рублей
В Чебоксарах капитально отремонтируют здание Чувашского педагогического колледжа имени Н. В. Никольского. Контракт на выполнение работ стоимостью 144,9 млн руб. заключили с местной компанией ООО «Траст-строй», сообщила Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам.
По условиям контракта подрядчик должен выполнить капитальный ремонт и пусконаладочные работы до 3 сентября следующего года.
По данным ведомства, ремонт направлен на улучшение условий обучения студентов и приведение здания в соответствие с современными требованиями безопасности.