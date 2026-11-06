В Угличе историческое здание кожевенного завода продают за 2,17 млн рублей
«ДОМ.РФ» выставил на торги здание бывшего кожевенного завода на улице Селивановский ручей, 11, в Угличе Ярославской области. Начальная цена составляет 2,169 млн руб., следует из карточки торгов организатора.
Заявки на участие в электронном конкурсе принимают до 15:00 16 ноября. Торги назначены на 20 ноября, начало — в 10:00.
На продажу выставлено находящееся в федеральной собственности здание площадью 255,7 кв. м. Одновременно покупателю предоставят в аренду земельный участок площадью 1212 кв. м. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, его состояние оценивается как неудовлетворительное.
По информации «ДОМ.РФ», объект расположен вблизи Волги и городской набережной. Организатор рассматривает возможность его использования под бутик-отель, кафе или другой коммерческий проект.
Как сообщается на сайте Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея, постройки по этому адресу входили в комплекс кожевенного завода купца Михаила Зимина. С 1885 года здесь располагался ночлежный дом, а в советское время — больничная прачечная.