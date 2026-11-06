В Угличе историческое здание кожевенного завода продают за 2,17 млн рублей

Как сообщается на сайте Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея, постройки по этому адресу входили в комплекс кожевенного завода купца Михаила Зимина. С 1885 года здесь располагался ночлежный дом, а в советское время — больничная прачечная.