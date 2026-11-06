Утвержден размер выплаты отправленным на защиту томских объектов контрактникам
В Томской области установлена ежемесячная выплата тем, кто заключил контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ и был направлен на сборы для обеспечения защиты объектов на территории региона. Соответствующий указ губернатора опубликован 5 ноября.
Речь идет о защите «критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения». Выплата составляет 50 тыс. руб. в месяц. Средства на нее выделяются из регионального бюджета. Претендовать на выплату могут только жители Томской области.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года»,— говорится в документе.