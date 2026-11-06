Жителя Башкирии отправят в колонию за нетрезвое вождение и избиение полицейского

Белорецкий межрайонный суд приговорил 25-летнего местного жителя к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за вождение в нетрезвом виде и избиение госавтоинспектора, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ), а также в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).