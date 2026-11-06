Жительницу Татарстана обвинили в незаконных переводах на 349 млн рублей
В Советский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Татарстана, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 349 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2023 года она, занимая должность директора компании, изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов организации на счета двух других компаний. В документах она указала ложные сведения об основаниях и суммах платежей.
В ходе расследования в бюджет государства возмещено 12 млн руб. На имущество обвиняемой стоимостью более 14 млн руб. наложили арест.