Жительницу Татарстана обвинили в незаконных переводах на 349 млн рублей

По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2023 года она, занимая должность директора компании, изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов организации на счета двух других компаний. В документах она указала ложные сведения об основаниях и суммах платежей.