В Казани шесть человек осудили за хищение более 1 млн рублей господдержки

По данным надзорного ведомства, с марта по апрель 2022 года один из участников разработал схему хищения выплат и привлек к ней пятерых знакомых. Он готовил для них бизнес-планы с ложными сведениями о необходимости покупки оборудования. Остальные участники подавали в органы соцзащиты фиктивные документы, не намереваясь заниматься предпринимательством. После получения выплат часть денег они передавали организатору схемы, а остальными распоряжались по своему усмотрению.