В Казани шесть человек осудили за хищение более 1 млн рублей господдержки
Троих приговорили к лишению свободы, остальные получили условные сроки
В Казани вынесли приговор шести местным жителям, похитившим более 1 млн руб. средств государственной поддержки на организацию самозанятости. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным надзорного ведомства, с марта по апрель 2022 года один из участников разработал схему хищения выплат и привлек к ней пятерых знакомых. Он готовил для них бизнес-планы с ложными сведениями о необходимости покупки оборудования. Остальные участники подавали в органы соцзащиты фиктивные документы, не намереваясь заниматься предпринимательством. После получения выплат часть денег они передавали организатору схемы, а остальными распоряжались по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства двое фигурантов добровольно возместили ущерб. Троих осужденных приговорили к лишению свободы на сроки от двух лет двух месяцев до восьми лет шести месяцев. Еще трое получили условные сроки от одного года до одного года трех месяцев.