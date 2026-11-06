Красноярские власти планируют масштабное укрупнение больниц

Такой подход, как ожидают в минздраве, позволит решить проблемы дефицита узких специалистов и доступности высокотехнологичной помощи в муниципалитетах. Планируется, что врачи из Ачинска будут регулярно выезжать в округа для приема и консультаций, а также активно использовать телемедицину. Оформление справок и других документов также станет возможным по месту жительства.