Красноярские власти планируют масштабное укрупнение больниц
В Ачинске сформируют Западную краевую больницу
В Ачинске Красноярского края будет создана Западная краевая больница. В ее состав войдут прежде самостоятельные медицинские учреждения девяти муниципальных образований региона. Планы очередного этапа масштабной реформы представил на встрече с ачинскими медиками министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Формирование медицинского центра будет проводиться на базе Ачинской межрайонной больницы. Его структурными подразделениями станут Бирилюсская, Большеулуйская, Боготольская, Козульская, Назаровская, Тюхтетская, Ужурская и Шарыповская районные больницы, а также городская больница ЗАТО Солнечный.
Такой подход, как ожидают в минздраве, позволит решить проблемы дефицита узких специалистов и доступности высокотехнологичной помощи в муниципалитетах. Планируется, что врачи из Ачинска будут регулярно выезжать в округа для приема и консультаций, а также активно использовать телемедицину. Оформление справок и других документов также станет возможным по месту жительства.
Организационные изменения ждут сферу здравоохранения и в заполярных районах — в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе и в Норильске. По словам Алексея Коноваленко, в ближайшее время на утверждение депутатов Законодательного собрания края поступят предложения по объединению медицинских учреждений этих территорий. В частности, утратит свою самостоятельность больница в Дудинке.
«Мы продолжаем совершенствовать трехуровневую модель здравоохранения, которая уже показала свою эффективность, внедряя современные решения и подходы»,— пояснил цель изменений министр.
Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал о планах объединения 10 больниц в восточных территориях края. Центром новой организации — Восточной краевой больницы — станет город Канск.