Директора батутного центра осудили в Новосибирске за травмирование 46 детей
Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговор директору ООО «Созвездие игр» Константину Кириченко по делу о травмировании детей. Подсудимого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 300 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По материалам дела, фигурант дела оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате в батутном центре «Веселый остров» 46 детей получили травмы различной степени тяжести, прыгая на батутах и скатываясь с горки.
По данным областной прокуратуры, несовершеннолетние получили травмы в период с мая 2021 по июнь 2023 года. Среди них были дети в возрасте от двух до 12 лет.