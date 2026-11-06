Реконструкцию военного парада 1941-го проведут на левом берегу Воронежа

В субботу, 7 ноября, около Музея-диорамы на Ленинском проспекте пройдет масштабная реконструкция исторического парада, который состоялся в Воронеже в 1941 году. В память об историческом событии организаторы постараются «оживить фабулу, атрибутику и атмосферу парада». Участники реконструкции пройдут в форме солдат Великой Отечественной войны, а затем проедут образцы военной техники периода 40-х годов. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.