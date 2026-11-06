Реконструкцию военного парада 1941-го проведут на левом берегу Воронежа
В субботу, 7 ноября, около Музея-диорамы на Ленинском проспекте пройдет масштабная реконструкция исторического парада, который состоялся в Воронеже в 1941 году. В память об историческом событии организаторы постараются «оживить фабулу, атрибутику и атмосферу парада». Участники реконструкции пройдут в форме солдат Великой Отечественной войны, а затем проедут образцы военной техники периода 40-х годов. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Тогда, осенью 1941 года, расстояние от Воронежа до линии фронта составляло около 100 км. Город готовился к обороне. Помимо Воронежа, еще лишь в Москве и Куйбышеве (ныне — Самара) маршировали такие парады. Они были проведены для поднятия морального духа жителей нашей страны»,— написал Александр Гусев в «Максе».
После завершения торжественной части зрители смогут пообщаться с реконструкторами и лучше рассмотреть раритетную технику. Реконструкция начнется в 11:00. Посетителей начнут пропускать на территорию с 10:00 при повышенных мерах безопасности. Схема движения автотранспорта, в том числе общественного, 7 ноября будет скорректирована.
«На случай осложнения воздушной обстановки предусмотрены надлежащие порядки действий»,— подчеркнул глава региона.
Военный парад, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции, прошел в Воронеже 7 ноября 1941 года в 11:00. Провели его на час позже парада на Красной площади в Москве. Участники парада прошли по площади 20-летия Октября — сейчас это площадь Ленина в самом центре города. Открывал парад маршал Семен Тимошенко.
О том, какие еще мероприятия запланированы в эти выходные в Воронеже, читайте в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».