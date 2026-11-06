Xolidayboy, реконструкция военного парада и спортивные битвы «Бурана» и «Факела»

Студия на Пятницкого, 52 приглашает 6 ноября на лекцию Ирэн Турбиной «Русская культура и французский текст: шесть переводов, шесть эпох». Что русская культура делала с французским текстом, когда он попадал ей в руки? Иногда училась на нем — как 22-летний Достоевский, переводивший Бальзака. Иногда переделывала под себя — как советская детская литература, превратившая Гавроша в «правильного» пионера. Лекция будет посвящена тому, какую работу каждый перевод выполнял для своей эпохи.