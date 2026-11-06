Xolidayboy, реконструкция военного парада и спортивные битвы «Бурана» и «Факела»
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 30 октября по 1 ноября
Погода в Воронеже стала значительно холоднее, повесив в воздухе ощущение скорого начала зимы. В то же время концертные площадки набрали обороты и готовы принимать известных артистов чуть ли не каждый день. В этот уикенд в программе — Xolidayboy, Dead Blonde, «Те100стерон» и множество других известных артистов. Однако центральным событием станет реконструкция легендарного парада, прошедшего в Воронеже 7 ноября 1941 года. Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
Xolidayboy (Иван Минаев) выступит в МТС Live Холл 6 ноября. Клипы артиста собирают десятки миллионов просмотров на YouTube и других видеосервисах, а хиты нередко оказываются на первых строчках чартов страны и зарубежья. На концерте Xolidayboy в Воронеже организаторы обещают «лучшие хиты и премьеры треков, море драйва и фантастическое шоу от одного из самых ярких молодых российских артистов».
7 ноября на сцену МТС Live Холл выйдет Dead Blonde (Арина Мурашева). Сольная карьера Dead Blonde началась в феврале 2020 года, за время творческого пути было написано четыре альбома. Музыка и образ артистки насыщены ностальгией и симпатией к недавнему прошлому России. Поп-певица, в частности исполняет хиты «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие. Воронеж станет точкой маршрута в туре с презентацией нового альбома.
Завершится неделя в МТС Live Холл выступлением Александра Иванова и группы «Рондо» 8 ноября. Воронежцам представят новую концертную программу «6:5 в мою пользу», приуроченную к 65-летию артиста. В этой программе соседствуют премьеры последних лет и популярные хиты — от «Бледного бармена» и «Я буду помнить» до «Боже, какой пустяк!» и «Московской осени».
В филармонии 6 и 7 ноября вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром выступит молодая пианистка Елизавета Ключерева — обладательница первых премий и гранпри международных конкурсов. Она исполнит концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор Сен-Санса. Также в программе прозвучат сюита для оркестра «Эпитафия Куперену» и Вальс, хореографическая поэма для оркестра Равеля. Место за дирижерским пультом займет заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. Кроме того, 8 ноября филармония приглашает маленьких слушателей на музыкальную сказку «Приключения Маленького принца» в исполнении Губернаторского эстрадно-духового оркестра.
7 ноября в Городском дворце культуры пройдет ХIV Региональный открытый фестиваль-конкурс казачьей песни и танца «Казачий Дон» имени Тихона Аскоченского. В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители, основу репертуара которых составляет народное творчество, направленное на сохранение традиционной казачьей культуры. В репертуаре конкурсантов: лирические распевные, строевые казачьи, плясовые шуточные и походные песни.
Kamazz (Денис Розыскул) выступит в Palazzo 7 ноября. У этого артиста нового поколения есть свой легко узнаваемый стиль. Сердца его слушателей покорили такие треки, как «Принцесса», «В тебе до капли растворюсь», «Как ты там» и другие. Kamazz — обладатель премии «Трек года 2022» по версии VK.
А в воскресенье, 8 ноября, в Palazzo будет играть «Те100стерон». Этот музыкальный проект, основанный в 2014 году братьями Андреем и Валери Бирбичадзе завоевал популярность благодаря необычному стилю и качеству аранжировок. На своих концертах группа демонстрирует живое звучание и искреннюю эмоциональность.
Спектакли и шоу
Драмкружок 8 ноября представит читку авторского сценария «Это есть это» Александра Горчилина на сцене Никитинского театра. Проект входит в серию читок «Неснятые сценарии» московского центра «Зотов», где современные режиссеры создают аудиоверсии фильмов, не получивших воплощение на киноэкране. По словам автора сценария и режиссера Александра Горчилина, эта история — фантасмагоричный байопик. Мир, в котором происходит действие, создан из цитат, образов и ощущений.
Комедию «Последний этаж» покажут в Воронежском концертном зале 7 ноября. Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем раздражает свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению девушки приходит конец, и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решается выяснить с ним отношения в жесткой форме. Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться непредсказуемо. В ролях — Анна Ардова и Михаил Полицеймако.
ВКЗ также предупредил, что спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба» был перенесен с 6 на 18 ноября в связи с болезнью актрисы. Все приобретенные билеты действительны на новую дату.
6 ноября в центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет последний в этом году показ спектакля ВАУ театра «Я — все!». Музыкальная постановка в исполнении ВАУхора представляет собой сочетание харизматичных персонажей, авторских композиций, живого музыкального сопровождения, а также выразительных сольных и хоровых номеров. В центре сюжета — Губка и Щетка, которые путешествуют по квартире в поисках своего места. На пути они встречают самые разные предметы, каждый из которых готов поделиться маленькой, но очень личной историей.
В Доме актера 8 ноября покажут премьеру искрометной комедии положений «Дети понедельника или очень трудный день» по пьесе драматурга Ивана Алифанова. В этой истории герой, желая скрыть небольшую оплошность, запускает лавину обмана, которая накрывает всех вокруг: рушатся планы, путаются роли, а безобидная хитрость грозит обернуться катастрофой.
Аудиоспектакль-променад «Время птиц» состоится 8 ноября в театре кукол имени Вольховского. Он объединяет как документальные материалы и исторические факты, так и личные воспоминания и впечатления людей, непосредственно связанных с театром. Формат предполагает, что постановка охватывает несколько локаций в здании театра, а жанр постановки команда определяет как «путешествие во времени». Проводниками становятся двое артистов, которые направляют участников по локациям, разыгрывают пластические этюды и сцены с куклами.
Выставки
Выставка «Подражая старым мастерам», которая открывается 6 ноября, призвана показать многообразие западноевропейской живописи и графики из собрания Художественного музея имени Крамского. Экспозиция раскрывает преемственность художественных традиций, технику и философию великих авторов прошлых столетий. Выставка посвящена феномену ученичества, копирования и творческого переосмысления наследия мастеров XV–XVIII веков. Посетители увидят, как преимущественно европейские живописцы и графики последующих эпох вдохновлялись великими именами и совершенствовали свой рисунок, колорит и композицию.
Кроме того, в музее имени Крамского продолжает работу выставка, посвященная 80-летию Владимира Добромирова (1946–2019). Экспозиция рассказывает о жизни и профессиональном пути известного искусствоведа, музейного деятеля и экс-директора музея. Главный акцент проекта — ключевые направления работы Владимира Добромирова, определившие развитие собрания и выставочной деятельности учреждения.
В Доме архитектора сейчас доступна персональная выставка к 80-летию заслуженного архитектора РФ Станислава Гилева под названием «Путь в архитектуре». В экспозиции представлены проектные материалы, чертежи, визуализации, архивные фотографии реализованных построек и конкурсные работы, отражающие этапы многолетней творческой и профессиональной практики мастера. Станислав Гилев — автор и соавтор более 40 масштабных градостроительных и архитектурных проектов, во многом определивших современный облик Воронежа.
Мастер-классы и экскурсии
На тематическую экспресс-экскурсию «Пластика вечности. Античная скульптура» приглашает музей имени Крамского 6 ноября. За короткое время гости узнают, как менялись каноны красоты от строгой архаики до эмоционального эллинизма, и почему античная скульптура до сих пор считается непревзойденным эталоном. Также 7 ноября в музее пройдет квест-маршрут для детей «Звезды русского искусства». Маршрут поможет найти произведения самых известных мастеров русской живописи и узнать, чем прославились эти художники.
7 ноября будет организована пешая экскурсия «Почетные граждане Воронежа», на которой участники смогут поближе познакомимся с биографиями Воротникова, Конопатова, Поспеева, Феоктистова и других выдающихся земляков. Экскурсия стартует в полдень от мемориальной доски Матвеенко на улице Мира, 3.
В воскресенье, 8 ноября, воронежцев приглашают на мастер-класс «Румбокс» в Доме архитектора. Участники создадут комнату своей мечты из воздушного пластилина на небольшой 3D-картонной основе. В миниатюрном интерьере можно будет воплотить мебель, декор и другие детали. Мастер-класс проведет художница Вероника Федорова.
Экскурсия «Театр и Россия: история единства сквозь века» пройдет 8 ноября в театре драмы имени Кольцова. Участникам расскажут, какую связь имеет Воронеж с событиями 4 ноября 1612 года, как при императрице театр из придворной забавы превратился в важнейшую часть государственной и культурной жизни России, как появился Воронежский театр драмы и чем он живет сегодня.
Кинопоказы и лекции
7 ноября в кинотеатре «Синема Парк» в «Центре галереи Чижова» можно будет посмотреть всероссийскую премьеру фильма «Святые предприниматели». Кинокартина поднимает вопросы: может ли предпринимательская деятельность быть служением, как связаны материальный достаток и духовная жизнь, каким должен быть руководитель-христианин.
Помимо этого, 8 ноября в «Синема Парке» покажут всероссийскую премьеру документального фильма «Ангельский чин» — историю о жизни в Новодевичьем монастыре. Картина переносит зрителя в одну из самых знаменитых и загадочных обителей России, объект наследия ЮНЕСКО, и открывает двери в мир, которому уже более 500 лет. За его стенами скрывается не только история всей страны, но и живые, пронзительные истории женщин, посвятивших себя служению.
Студия на Пятницкого, 52 приглашает 6 ноября на лекцию Ирэн Турбиной «Русская культура и французский текст: шесть переводов, шесть эпох». Что русская культура делала с французским текстом, когда он попадал ей в руки? Иногда училась на нем — как 22-летний Достоевский, переводивший Бальзака. Иногда переделывала под себя — как советская детская литература, превратившая Гавроша в «правильного» пионера. Лекция будет посвящена тому, какую работу каждый перевод выполнял для своей эпохи.
Также на Пятницкого 52 в воскресенье, 8 ноября, будут медленно коллективно читать книгу французского философа и литературоведа Ролана Барта «Нулевая степень письма». В этом основополагающем для своего дальнейшего творчества тексте теоретик проводит различие между языком и стилем и определяет понятие «письмо», рассматривая этапы его эволюции, а также предлагает идею «нейтрального письма» — «нулевой степени».
«Синематека» 8 ноября будет смотреть в ресторане «Современники» картину «Век Адалин» (2015) в продолжение осенней темы о кино и времени. У этого фильма особая атмосфера: старинные особняки, винтажные платья, тихие улицы Сан-Франциско, красивые интерьеры и ощущение времени, замедлившего свой бег.
В галерее «Х.Л.А.М.» 6 ноября пройдет показ документального фильма про австрийского прозаика и драматурга, одного из классиков модернизма Томаса Бернхарда, снятого в 1970 году режиссером Ферри Радаксом. Помимо раскрытия личности самого автора, фильм высоко ценится критиками за режиссерскую работу. Камера периодически отстраняется от писателя, обнажая сам процесс кинопроизводства, что превращает ленту в самостоятельное произведение киноискусства.
Спорт и мероприятия на открытом воздухе
7 ноября в Воронеже пройдет масштабная историческая реконструкция военного парада 1941 года. Как сообщил губернатор Александр Гусев, она состоится около Музея-диорамы на Ленинском проспекте. Парад 1941-го стал символом стойкости и силы боевого духа государства. Его реконструкция задумана как центральное событие памятных мероприятий к 85-й годовщине этой даты. В субботу в память об историческом событии организаторы постараются оживить фабулу, атрибутику и атмосферу парада 1941-го. Участники реконструкции пройдут в форме солдат Великой Отечественной войны. Затем проедут образцы военной техники периода 40-х годов. После торжественной части все зрители смогут пообщаться с реконструкторами и рассмотреть раритетную технику. Начало реконструкции парада — в 11:00. Зрителей начнут пропускать на территорию с 10:00 при повышенных мерах безопасности.
Воронежский ХК «Буран» 6 ноября проведет в ЛДС «Юбилейный» заключительный матч домашней серии. Пока она складывается для «ураганных» крайне неудачно — три поражения подряд. Клуб опустился в турнирной таблице на 12-е место. Однако возможность порадовать болельщиков у «Бурана» есть в игре с пермским «Молотом». Игра начнется в 19:00.
«Факел» 7 ноября сыграет на своем поле с московским «Динамо» — одним из лидеров чемпионата. Этот матч станет для Хасанби Биджиева первым в статусе нового главного тренера «огнеопасных». Сейчас дела у воронежского клуба, прочно обосновавшегося на последнем месте в Премьер-лиге, идут не лучшим образом, но у специалиста есть шанс поправить положение в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Во избежание очередей болельщикам настоятельно рекомендуют прибывать на стадион заранее — арена будет открыта c 12:00.
В парке «Танаис» 7 ноября пройдет утренняя пробежка с чаепитием после финиша, а на 8 ноября запланирована зарядка в стиле Киокусинкай около зоны тренажеров. Также 7 ноября в парке можно будет услышать выступление музыканта Насима Шетти на центральной аллее.
Мир оранжерей и тайны ноябрьского сада можно будет открыть на экскурсиях в Ботаническом саду 7 и 8 ноября. Организаторы заявляют, что на прогулках будут вскрывать крупные тыквы и угощать гостей как свежими кусочками, так и печеными с корицей и медом. Кроме того, в ботсаду по-прежнему доступны самостоятельные прогулки без посещения оранжерей.
В ледовом дворце спорта «Юбилейный» уже 7 ноября состоится открытие сезона массового катания на коньках. Работает прокат.