Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с заболеваниями оспой обезьян

Ведомство привело данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с 2022 года по сентябрь 2026 года в мире зарегистрировано более 193 тыс. случаев заболевания. С начала 2026-го выявлено более 14 тыс. случаев, большинство из них — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.