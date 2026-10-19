Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с заболеваниями оспой обезьян
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в стране. Сейчас случаи заболевания фиксируют по всему миру — в Таиланде, Гонконге, Индии, Европе и США. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Эпицентром распространения заболевания остается Африка... В России в достаточном количестве имеются современные высокотехнологичные тест-системы... Они позволяют в кратчайшие сроки эффективно выявлять вирус оспы обезьян, в том числе новые генетические варианты»,— сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство привело данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с 2022 года по сентябрь 2026 года в мире зарегистрировано более 193 тыс. случаев заболевания. С начала 2026-го выявлено более 14 тыс. случаев, большинство из них — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.
17 октября Роспотребнадзор сообщил о госпитализации пяти человек из-за случая оспы обезьян в Санкт-Петербурге и области. Специалисты устанавливали круг контактировавших с заболевшими. Сегодня в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге заявили «РИА Новости», что оспу обезьян обнаружили у всех госпитализированных. По словам собеседницы агентства, пациенты остаются в стабильном состоянии легкой и средней тяжести.