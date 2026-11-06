Минобороны: над Доном и другими российскими регионами сбили 142 дрона
Над Ростовской областью и другими регионами России за ночь уничтожили 142 украинских беспилотника. Об этом информация содержится в очередной сводке минобороны РФ.
О работе дежурных сил ПВО отчитались: в Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Астраханской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым. Дроны перехватили и над акваториями Черного и Азовского морей.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более полутора десятков беспилотников. Их сбили в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах региона.
По его данным, атака затронула Азовский, Дубовский, Зерноградский, Каменский, Миллеровский, Мясниковский и Неклиновский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она уточняется.