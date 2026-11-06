Воронежскому КБХА сохранили отсрочку по оплате 101 млн долга энергетикам
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы воронежского ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» Елены Тюкиной по спору с воронежским же АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Оспоренное определение Арбитражного суда Воронежской области предоставило КБХА отсрочку до 29 января 2027 года в оплате задолженности перед истцом в размере 101 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
В рамках этого спора в октябре 2025 года воронежский арбитраж удовлетворил иск «Энергостандарта» о взыскании с КБХА задолженности за электроэнергию, поставленную в апреле — мае 2025-го.
Согласно картотеке арбитражных дел, стороны встречались в суде 11 раз с 2024 года, во всех случаях истцом выступал «Энергостандарт». Три последних заявления были поданы в декабре, когда с КБХА потребовали 58,8 млн руб. в сумме. В итоге общий размер требований вырос до 98,1 млн руб. Два из трех исков были удовлетворены частично, поэтому в итоге с предприятия было решено взыскать 76,9 млн руб.
Накануне стало известно, что оптовый торговец ООО «Консистент Софтвеа Воронеж» отказался от заявления о банкротстве КБХА.