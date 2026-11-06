Воронежскому КБХА сохранили отсрочку по оплате 101 млн долга энергетикам

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы воронежского ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» Елены Тюкиной по спору с воронежским же АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Оспоренное определение Арбитражного суда Воронежской области предоставило КБХА отсрочку до 29 января 2027 года в оплате задолженности перед истцом в размере 101 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.