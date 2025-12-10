Энергетики предъявили воронежскому КБХА очередные требования на 59 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступили три иска от местного поставщика электроэнергии ООО «ЭСК "Энергостандарт"» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса»). Общая сумма требований составляет 58,8 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Два заявления на 23 млн и 17,3 млн руб. приняли к производству, детали исков не раскрываются. Судебные заседания по ним состоятся 21 января. Третий иск пока не принят.

За последние два года стороны 11 раз встречались в Арбитражном суде Воронежской области, восемь из которых в 2025-м. В начале октября арбитраж удовлетворил иск «Энергостандарта» о взыскании с КБХА 101 млн руб. Первоначально требования за поставленную в апреле и мае этого года электроэнергию оценивались в 94,5 млн руб. В ходе процесса истец ходатайствовал об увеличении их размера, пересмотрев сумму задолженности за май.

В конце октября суд полностью удовлетворил иск «Энергостандарта» о взыскании с КБХА 181,4 млн руб. за поставки в январе-марте. При этом изначально энергетики требовали 211,4 млн руб., но впоследствии сумма была снижена. Еще три иска к предприятию, связанных с долгами за электроэнергию, находятся в производстве. 16 декабря суд рассмотрит два заявления о взыскании 102,7 млн руб. задолженности, образованной с мая 2024 года по июнь 2025 года. Заседание по еще одному иску на истребование 61,6 млн руб. за поставки электроэнергии в июне и июле этого года назначено на 18 декабря.

В июле петербургское ООО производственное предприятие «Метмаш» сообщало о планах добиться банкротства КБХА через суд из-за долга в 11 млн руб., однако такой иск так и не появился в картотеке арбитражных дел.

Кабира Гасанова