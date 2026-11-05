Один из кредиторов воронежского КБХА отказался от заявления о его банкротстве
Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по заявлению ООО «Консистент Софтвеа Воронеж» о признании банкротом АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Компания отказалась от требований до проверки их обоснованности. При этом дело о несостоятельности предприятия продолжается: в нем есть заявления других кредиторов. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
«Консистент Софтвеа Воронеж» Александра и Светланы (Юрьевны) Марьяновых обратилось в суд в ноябре 2024 года. Заявление компании приняли как требование о вступлении в уже открытое дело. Размер задолженности и причины отказа кредитора не раскрываются. Суд также постановил вернуть компании 100 тыс. руб. госпошлины.
Дело о банкротстве КБХА рассматривается с января 2024 года. Первым с заявлением обратилось московское ООО «РК-Сервис», однако впоследствии его вернули. В 2025-м суд отказал во введении наблюдения по заявлению московского ООО «Арма».
По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директор — Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.
В разные периоды с заявлениями о банкротстве КБХА обращались ижевское ОАО «НИТИ "Прогресс"», московское ПАО «Газпром автоматизация», «Газпром межрегионгаз Воронеж», воронежское ООО «ЭСК "Энергостандарт"», московское ООО «Торговый дом "ПС"» (13,1 млн руб.), московское ООО «Локомотив групп» (29,7 млн руб. долга и 512,2 тыс. руб. неустойки), а также ижевское частное агентство занятости «Вариант» (38,3 млн руб. долга, 955,5 тыс. руб. неустойки и 126,7 тыс. руб. госпошлины). В апреле 2026 года суд прекратил производство по заявлениям «Локомотив групп» и агентства «Вариант».
«Энергостандарт» Елены Тюкиной дважды вступал в дело о банкротстве КБХА — в январе и феврале 2026 года. Оба заявления находятся в очереди на рассмотрение, их суммы не раскрывались.
Ранее в пресс-службе КБХА сообщали «Ъ-Черноземье», что с 2025 года предприятие реализует программу антикризисных мер. Она предусматривает урегулирование задолженности перед кредиторами, пополнение контрактной базы, оптимизацию бизнес-процессов и внутренние структурные реформы.