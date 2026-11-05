Один из кредиторов воронежского КБХА отказался от заявления о его банкротстве

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по заявлению ООО «Консистент Софтвеа Воронеж» о признании банкротом АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Компания отказалась от требований до проверки их обоснованности. При этом дело о несостоятельности предприятия продолжается: в нем есть заявления других кредиторов. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.