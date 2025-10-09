Энергетики взыскали 101 млн с воронежского КБХА за долги по электроэнергии

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление местного поставщика электроэнергии ООО «ЭСК "Энергостандарт"» о взыскании задолженности с АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса») в размере 101 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Изначально в иске, поданном в начале июня, сообщалось о задолженности в 94,5 млн руб. за электроэнергию, поставленную в апреле и мае 2025 года. Однако в ходе производства истец ходатайствовал о пересмотре размера требований, увеличив сумму долга за май.

Также на рассмотрении арбитража находятся еще четыре иска к КБХА, связанных с долгами по договорам поставки электроэнергии. По одному из них «Энергостандарт» требует 211,4 млн руб. за январь, февраль и март 2025 года. Следующее заседание по делу назначено на 14 октября. По двум искам компания пытается получить 98,3 млн руб. пени за период с мая 2024 года по июнь 2025 года. Слушания по этим делам ожидаются 21 октября. Еще один иск на 61,6 млн руб. был подан для истребования долга за поставки электроэнергии в июне и июле этого года, следующее заседание назначено на 24 ноября.

По данным Rusprofile, ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в 2017 году в Воронеже с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Гендиректор и единственный собственник — Елена Тюкина. В 2024 году выручка составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49,3 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 23,2 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

Компании трижды встречались в суде в 2024 году. По одному иску с КБХА взыскали 95,8 млн руб. за электроэнергию, поставленную с апреля по июль 2024 года. По другому делу, в рамках которого энергопоставщик требовал 32,7 млн руб. пени за период с октября 2022 года по июль 2024 года, стороны пришли к мировому соглашению. Третье заявление, в котором «Энергостандарт» требовал от КБХА установить за свой счет автономные источники питания, было оставлено без движения.

В июле петербургское ООО производственное предприятие «Метмаш» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании КБХА несостоятельным из-за задолженности в 11 млн руб. Однако данное дело в арбитраже до сих пор не опубликовано.

Ульяна Ларионова