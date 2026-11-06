«Ижсталь» вырвала победу у пензенского «Дизеля» в овертайме

Счет на 17-й минуте открыл Александр Гордин. Во втором периоде Асташевский реализовал большинство, а Егор Маклозян увеличил преимущество ижевцев до трех шайб. Однако до конца второго периода хозяева сократили отставание до минимума, а на 50-й минуте Руслан Газизов сравнял счет — 3:3.