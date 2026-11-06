«Ижсталь» вырвала победу у пензенского «Дизеля» в овертайме
Ижевская команда выиграла со счетом 4:3
Ижевская «Ижсталь» обыграла пензенский «Дизель» в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу на 64-й минуте забросил Семен Асташевский, сообщает пресс-служба клуба.
Счет на 17-й минуте открыл Александр Гордин. Во втором периоде Асташевский реализовал большинство, а Егор Маклозян увеличил преимущество ижевцев до трех шайб. Однако до конца второго периода хозяева сократили отставание до минимума, а на 50-й минуте Руслан Газизов сравнял счет — 3:3.
В овертайме Асташевский оформил дубль и принес «Ижстали» победу. По итогам матча ижевская команда набрала два очка.