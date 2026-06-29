СВР обвинила Украину в сотрудничестве с наркокартелями Мексики
Порты Одесской области становятся главной перевалочной базой для транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По ее данным, наркотики поступают через Польшу, Молдавию и Румынию.
Согласно пресс-релизу СВР, силовые структуры Украины «сознательно потворствуют» увеличению наркотрафика из Латинской Америки в Европу. Как считает СВР, украинские власти хотят благодаря этому получить дополнительный доход, а также «ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников».
По версии СВР, ведущие преступные группировки Латинской Америки хотят расширить географию поставок, в том числе фентанила, на фоне антинаркотической кампании в США. Украина якобы рассматривается как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за «отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля».
«Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия»,— уверяют в СВР.
В мае Совбез России обвинил Украину в распространении наркотиков в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось о пресечении деятельности 25 участников организованной наркогруппировки, якобы курируемой с территории Украины.
Заявления СВР о сотрудничестве Украины с наркокартелями Мексики перекликаются с более ранними обвинениями со стороны российских ведомств. Ранее в мае Совбез России уже обвинял Украину в распространении наркотиков в ДНР. Кроме того, МВД России неоднократно заявляло о росте поставок синтетических наркотиков с Украины. Так, в мае 2023 года начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Иван Горбунов отметил рост изъятий синтетики, поступающей с территории, подконтрольной Киеву, и предполагал существование на Украине мощностей для производства этих веществ. Глава МВД Владимир Колокольцев в апреле 2023 года также утверждал, что сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвуют в организации подпольных нарколабораторий в России и вербуют людей для распространения наркотиков.
В России уже фиксировали случаи организации каналов поступления наркотиков с территории Украины. В частности, в октябре 2023 года житель Москвы Виктор Харламов был осуждён за организацию такого канала, по которому синтетические наркотики транзитом через Белгородскую область поставлялись в другие регионы России. В январе 2024 года в Новосибирске двух организаторов межрегионального канала поставки наркотиков, ввезенных с территории Украины, приговорили к лишению свободы. Эти наркотики предназначались для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока.