Порты Одесской области становятся главной перевалочной базой для транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По ее данным, наркотики поступают через Польшу, Молдавию и Румынию.

Согласно пресс-релизу СВР, силовые структуры Украины «сознательно потворствуют» увеличению наркотрафика из Латинской Америки в Европу. Как считает СВР, украинские власти хотят благодаря этому получить дополнительный доход, а также «ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников».

По версии СВР, ведущие преступные группировки Латинской Америки хотят расширить географию поставок, в том числе фентанила, на фоне антинаркотической кампании в США. Украина якобы рассматривается как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за «отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля».

«Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия»,— уверяют в СВР.

В мае Совбез России обвинил Украину в распространении наркотиков в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось о пресечении деятельности 25 участников организованной наркогруппировки, якобы курируемой с территории Украины.