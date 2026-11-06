— Дорогой Стас, поздравляю тебя с днем рождения! Ты — многогранная и очень талантливая личность. За что бы ты ни взялся, ты стремишься к настоящему качеству и добиваешься его. Я мог бы много говорить о том, какой ты замечательный человек, но хочу отметить и твой профессионализм: ты преуспел во многих областях и, к счастью, продолжаешь трудиться. Желаю тебе больших успехов и того размаха, который был, есть и, я уверен, еще будет. Ты полон сил и творческой энергии. С большим удовольствием поздравляю тебя!