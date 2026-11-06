Жителей Краснодара призывают не отводить детей в школы и детские сады
В связи с сохранением опасности атаки БПЛА жителей Краснодара просят не отводить детей в школы и детские сады. Об этом сообщает МЦУ города.
Утром 6 ноября рекомендуется оставить детей дома. Однако если ребенка приведут в школу или детский сад, его примут и отведут в укрытие в соответствии с алгоритмом.
Отмечается, что до отмены угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов занятия проводиться не будут.
Ранее сообщалось, что утром 6 ноября в Краснодаре вновь прозвучала сирена. Идет отражение атаки БПЛА, действует сигнал «Внимание всем». Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.