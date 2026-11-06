В Тольятти ввели карантин по бешенству в Центральном районе

В неблагополучном пункте (радиус 500 метров) не разрешается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, вывоз животных (кроме вывоза на убой или вакцинированных в течение 179 дней до вывоза). Кроме того, на территории нельзя проводить отлов диких животных для зоопарков.