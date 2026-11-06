В Пермском крае проиндексировали величину прожиточного уровня
Краевые власти установили величину прожиточного уровня в регионе на 2027 год. Постановление об этом подписала и.о. председателя правительства Прикамья Ольга Антипина 29 октября 2026 года.
Согласно документу, показатель для трудоспособного населения установлен в размере 20 284 руб., для пенсионеров — 16 004 руб., для детей — 18 051 руб. В 2026 году величина прожиточного уровня для трудоспособного населения составляет 18 992 руб., для пенсионеров — 14 985 руб., для детей — 16 901 руб.
В соответствии с федеральным законодательством величина прожиточного минимума устанавливается в субъектах РФ ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учетом коэффициента региональной дифференциации.