В Пермском крае проиндексировали величину прожиточного уровня

Согласно документу, показатель для трудоспособного населения установлен в размере 20 284 руб., для пенсионеров — 16 004 руб., для детей — 18 051 руб. В 2026 году величина прожиточного уровня для трудоспособного населения составляет 18 992 руб., для пенсионеров — 14 985 руб., для детей — 16 901 руб.