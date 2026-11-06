«Рейды должны дополнять работу с должниками, а не заменять ее»

«На рост задолженности населения за коммунальные услуги влияет несколько факторов. В первую очередь — общая экономическая ситуация: при снижении доходов или росте обязательных расходов люди могут отложить оплату ЖКУ, рассчитывая закрыть долг позже. Есть и особенности самой сферы. Отопление в многоквартирном доме нельзя отключить за неуплату, поэтому у части потребителей возникает ощущение, что платеж можно перенести без немедленных последствий. Еще одна причина — качество услуг: перебои, холодные батареи или недостаточно горячая вода вызывают недовольство и иногда отказ платить. Однако претензии к качеству нужно оформлять в установленном порядке, а не просто прекращать оплату.