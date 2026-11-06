«Рейды должны дополнять работу с должниками, а не заменять ее»
Эксперт Сергей Сергеев — об ответственности сочинцев за неуплату услуг ЖКХ
Задолженность жителей Сочи за отопление и горячую воду превысила 600 млн руб. Для взыскания средств представители муниципального унитарного предприятия «Сочитеплоэнерго» вместе с судебными приставами проводят рейды по адресам неплательщиков. Однако эффект зависит не столько от самого визита, сколько от реальной возможности исполнить решение, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
«На рост задолженности населения за коммунальные услуги влияет несколько факторов. В первую очередь — общая экономическая ситуация: при снижении доходов или росте обязательных расходов люди могут отложить оплату ЖКУ, рассчитывая закрыть долг позже. Есть и особенности самой сферы. Отопление в многоквартирном доме нельзя отключить за неуплату, поэтому у части потребителей возникает ощущение, что платеж можно перенести без немедленных последствий. Еще одна причина — качество услуг: перебои, холодные батареи или недостаточно горячая вода вызывают недовольство и иногда отказ платить. Однако претензии к качеству нужно оформлять в установленном порядке, а не просто прекращать оплату.
Рейды приставов — это стадия исполнения судебных решений. Обычно долг к этому моменту подтвержден судом, но добровольно не погашен. Рейд позволяет проверить имущественное положение должника, выявить доходы и имущество, на которое можно обратить взыскание, и побуждает рассчитаться. Но эффект зависит не столько от самого визита, сколько от реальной возможности исполнить решение. Резонансные случаи могут дисциплинировать других жителей, однако рейды должны дополнять системную работу с должниками, а не заменять ее.
Закон предусматривает пеню за просрочку, судебное взыскание долга и меры принудительного исполнения: списание средств со счетов, удержания из доходов, обращение взыскания на имущество в установленных законом пределах. Исполнитель коммунальной услуги, в том числе ресурсоснабжающая организация, при прямых договорах вправе ограничить или приостановить отдельные услуги по процедуре правил №354 — при наличии предусмотренной задолженности и после уведомления потребителя. В частности, возможно ограничение или отключение горячей воды и электроэнергии. При этом отопление в многоквартирном доме и холодное водоснабжение отключать за долги нельзя. Ограничение должно быть технически возможно и не создавать угрозы жизни и здоровью других жильцов».